J. Sellam (Rothschild & Co): "La digitalisation est la réponse à deux besoins : la flexibilité et la réactivité"

DECIDEURS. Quête de sens et transparence sont deux attentes clés pour les Millennials. Comment y répondez-vous ?

Jessica Sellam. La transparence est au cœur de la relation que nous établissons avec nos clients. Cela passe par une vision claire à la fois des frais, mais aussi des processus d’investissement. Les clients échangent avec Les banquiers et gérants de portefeuille se tiennent à la disposition des clients, pour les accompagner dans leur projet, pour trouver des réponses concrètes à leur quête de sens en les accompagnant dans les projets philanthropiques, mais aussi dans la manière d’investir les capitaux avec une finance plus responsable, notamment avec notre gamme de fonds 4Change.

Quelle stratégie pour attirer les Millennials ?

Notre démarche consiste à répondre aux besoins de nos clients et à nous adapter. Les Millennials et startuppers sont avant tout des entrepreneurs, ce qui est notre spécialité historique. Et dans ce cadre, la digitalisation nous semble être la réponse à deux besoins essentiels : la flexibilité et la réactivité.

Quelles sont les spécificités de l’accompagnement de startuppers et serial entrepreneurs ?

Sans stigmatiser, les entrepreneurs sont sensibles à leur responsabilité en matière d’environnement. Nous avons développé une gestion ESG dans la gestion liquide, avec des mandats spécifiques, nous permettant de nous adapter aux critères que la personne veut mettre en avant. Nous avons la conviction qu’aujourd’hui, les entreprises opérant dans les transitions écologiques sont des entreprises de création de valeur.

Alors que la concurrence sur le marché de la gestion de patrimoine et des MFO fait rage, quels sont les avantages à recourir aux services d’une banque privée ?

Ce sont des approches différentes, des métiers différents. Chez Rothschild & Co, nous avons une excellente compréhension des entrepreneurs, de leurs problématiques et de comment les traiter. Nous travaillons avec une vision de long terme dans le sens où nous accompagnons les startuppers ou serial entrepreneurs très tôt, avant même qu’ils se construisent un patrimoine, par des professionnels de premier plan.

Propos recueillis par Marine Fleury