J. Prost (Indosuez Wealth Management): "Nous aspirons à être toujours à l'avant-garde de notre industrie"

DÉCIDEURS. Pouvez-vous nous présenter Indosuez Wealth Management et son positionnement ?

Jacques Prost. Le groupe Indosuez Wealth Management est un acteur majeur sur le marché de la gestion de fortune depuis plus de 145 ans avec 128 milliards d’euros d’actifs dont 33,7 milliards d’euros en France au 31/12/2020. Son organisation – pilotée depuis la France – s’appuie sur des pôles de décision décentralisés dans dix territoires d’implantation en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Notre vocation est d’accompagner nos clients dans la durée en leur proposant des conseils experts et un service à forte valeur ajoutée pour définir des structures patrimoniales et des solutions d’investissement adaptées à leurs attentes. Nous sommes par ailleurs un groupe engagé en faveur d’un environnement durable et d’une économie responsable grâce notamment à l’action de nos fondations en France et en Suisse et aux initiatives solidaires concrètes de nos collaborateurs.

Qui sont vos clients ?

Les entrepreneurs sont historiquement notre coeur de cible. Il s’agit d’une typologie de clientèle qui s’internationalise et dont les attentes évoluent vers toujours plus de personnalisation mais aussi vers une quête de sens plus prononcée. Nous accompagnons aussi les groupes familiaux (family holdings) dont les besoins sont très sophistiqués. Pour répondre à cette clientèle qui requiert un dispositif sur mesure, nous avons créé en juin 2020, conjointement avec Crédit Agricole CIB, une équipe "Private Investment Banking" dédiée, capable de lui offrir un "conseil corporate" pointu. Cette équipe s’appuie sur l’ensemble des banquiers en France et à l’international au sein des équipes d’Indosuez et de Crédit Agricole CIB.

"Les entrepreneurs sont historiquement notre coeur de cible"

Quelles sont les principales lignes de votre projet d’entreprise ?

Nous avons structuré notre projet d'entreprise conformément à celui du groupe Crédit Agricole, et avons fait de l’excellence relationnelle l’une de nos principales ambitions. Ainsi, au cours des trois dernières années, nous avons mis en oeuvre une vaste stratégie de transformation pour mieux servir nos clients et relever les défis de notre secteur. Elle se traduit notamment par une offre et une proposition de valeur plus holistique en réponse à tous les besoins de nos clients. À cet effet, nous avons multiplié les synergies avec les experts et les réseaux du Groupe en France comme à l’international et développé une offre responsable sur toutes les classes d’actifs. En parallèle, nous accélérons la digitalisation de notre offre et de nos process afin d’améliorer l’expérience délivrée à nos clients et l’écosystème de nos collaborateurs, mais aussi de renforcer notre efficacité opérationnelle. Enfin, nous réaffirmons que la responsabilité sociétale et la dimension humaine sont au coeur de notre identité et de nos engagements par des actions très concrètes, qu’il s’agisse de notre offre ou de nos nombreuses initiatives solidaires menées à travers le monde.

Comment se distinguent votre offre et vos services ?

Notre large panel de produits et services a pour vocation de répondre aux attentes de nos clients notamment aux moments clés de la vie de leur patrimoine – privé ou professionnel – et de leur proposer des modes d’accompagnement adaptés. Dans tous les cas, notre approche est fondée sur des principes de bon sens – qualité et transparence – et repose sur des équipes dotées de convictions solides, d’un processus de gestion huilé et d’une organisation éprouvée. Nous estimons aussi que diversifier ses avoirs, saisir de nouvelles opportunités, développer son entreprise… exigent souvent des solutions de financement sur mesure. C’est pourquoi, grâce à la solidité du groupe Crédit Agricole et à nos propres capacités d’action, nous avons développé une expertise spécifique pour accompagner nos clients dans la structuration de solutions de financement personnalisées.

"Notre politique ESG répond à la quête de sens de nos clients et de nos collaborateurs"

Quelle est votre politique ESG ? Quelle est votre offre en la matière ?

Notre politique ESG répond à la quête de sens de nos clients et de nos collaborateurs. Dans tous les pays où nous sommes présents et sur toutes les facettes de notre activité, nos collaborateurs poursuivent une démarche de progrès et de création de valeur constante en intégrant les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs missions. Avec la création d’une ligne mondiale consacrée à l’ESG en 2020, nous avons accéléré le développement d’une offre responsable qui est désormais déployée dans toutes les classes d'actifs et qui complète notre expertise reconnue en matière de philanthropie et d’investissement à impact. Notre orientation de gestion prenant en compte des critères ESG, nos produits structurés verts ou encore nos fonds classés catégorie 9 selon la nouvelle réglementation SFDR, dont le fonds Indosuez Objectif Terre lancé en France en 2019, sont autant de marques de notre engagement. Notre engagement est également tangible à travers les actions de nos Fondations. En France, la Fondation Indosuez soutient depuis 2012 des projets associatifs d’utilité sociale concrets en faveur des personnes fragilisées. Près de 80 associations ont d’ores et déjà bénéficié de sa contribution financière mais aussi du mécénat de compétences et du temps professionnel de plus d’un tiers des effectifs de collaborateurs.

Quelle est la place de l’innovation au sein d’Indosuez Wealth Management ?

L’innovation et la transformation digitale sont au coeur de notre projet d’entreprise. Nous aspirons à être toujours à l'avant-garde de notre industrie, en anticipant les besoins de nos clients et en saisissant les opportunités. Nous avons formé une équipe composée de représentants de nos différentes régions pour diriger l'innovation et la transformation numérique de façon agile. Nous avons également adopté une approche prospective des technologies disruptives, sans perdre de vue notre approche fondamentale centrée sur l'humain. Toutes nos initiatives liées au digital et à l'intelligence artificielle reposent sur trois piliers essentiels : rendre les parcours de nos clients plus fluides, faciliter l’exercice des missions des conseillers en investissement et des banquiers et, enfin, renforcer les opérations de conformité. Mais il ne s'agit pas seulement de technologie. Indosuez travaille en permanence à la mise à jour de son offre et à l'anticipation des attentes des clients en intégrant leurs feedbacks dès les premières étapes de la conception de nouveaux produits et services. À cet effet, nous avons créé à Paris l'Indosuez Innovation Lab en octobre 2020 afin d’y développer de nouvelles solutions et d’y accueillir nos clients pour recueillir leurs avis et leurs préconisations sur nos prototypes.

"La diversité et l'égalité des sexes sont de véritables moteurs d'innovation"

Parlez-nous de votre charte d’égalité des chances.

Tout d’abord, j’aimerais souligner que l’évolution rapide de notre environnement, conjuguée à la crise sanitaire, a plus que jamais sollicité la mobilisation des collaborateurs. Le capital humain s’affirme comme un avantage compétitif essentiel et un levier de transformation indispensable. Convaincus que la diversité et l'égalité des sexes sont de véritables moteurs d'innovation, nous avons adopté en 2020 une charte d'égalité des chances. Elle marque l'engagement d'Indosuez pour une gestion équitable des ressources humaines, dans le respect de la diversité et de l'égalité entre les sexes. Elle réaffirme notamment les mesures visant à promouvoir l'équité en matière de formation, de recrutement, de conditions de travail, d'évolution de carrière, de promotion et de rémunération. À titre d’illustration, nos actions en faveur de la diversité et la mixité ont été récompensées à deux reprises cette année, en Europe et en Asie, et le taux de féminisation de nos instances de direction s’améliore chaque année.

Propos recueillis par Marc Munier