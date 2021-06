JP Morgan s’engage dans la capitale française

La banque d’affaires JP Morgan mise sur la France et sur sa capitale. Alors qu’elle y installe son nouveau hub, la firme s’engage auprès des jeunes et des chômeurs de longue durée des communautés vulnérables de la région.

Un engagement social stratégique

Après avoir investi 30 millions de dollars sur cinq ans dans le Grand Paris dans le cadre du programme "Advancing Cities", la firme américaine poursuit son engagement contre la pauvreté et le chômage. Dans un contexte de reprise économique, la banque prévoit d’allouer 4,3 millions d’euros afin d’accompagner durablement ces publics autour de trois axes clefs.

L’établissement bancaire cible tout d’abord les apprentissages, notamment à travers des stages, mais aussi l’amélioration des compétences numériques et enfin, celle de la qualification des chômeurs de longue durée. Ces actions se réaliseront grâce au soutien de plusieurs associations régionales. L’objectif affiché est de permettre d’offrir à ces populations particulièrement touchées par la crise sanitaire, les outils et les compétences nécessaires à l’obtention d’un emploi stable et bien rémunéré. "La COVID-19 menace de laisser derrière nous les personnes des communautés à faible revenu et à taux de chômage élevé qui ont déjà été confrontées à des entraves à l’emploi. L’accès à des emplois gratifiants et stables est une première étape essentielle pour surmonter ces obstacles à une reprise inclusive", explique Viswas Raghavan, PDG de la région EMEA pour JP Morgan.

Un nouveau bureau parisien

Cette forte implication de la banque américaine fait écho à sa décision de miser sur Paris pour sa stratégie post-Brexit. Déjà, 140 personnes ont rejoint le nouveau hub qui sera officiellement inauguré le 29 juin et 440 personnes sont attendues d’ici la fin de l’année. Un investissement qui n’est pas sans rappeler celui de Bank of America qui a également choisi la France pour son rayonnement européen.

Emeric Camuset