J-C. Bassien (Nexity) : "Nous observons un rééquilibrage de l’offre et de la demande"

Décideurs. On parle non plus de tendances mais d’accélération des tendances. Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur les nouveaux usages ?

Jean-Claude Bassien. En effet, la révolution digitale et les changements des modes de consommation qui en découlent ainsi que la nécessité de prendre en compte les contraintes résultant de l’urgence climatique vont modifier les attentes des clients, le marché, voire certains de nos modèles économiques. Chez Nexity, nous avons accéléré notre offre de plateforme de services immobiliers par anticipation de ces tendances. Lorsque l’on est leader sur son marché et en plus une société cotée, nous avons la nécessité d’être clair sur les enjeux futurs et notre stratégie pour nous y adapter. Notre proposition est de formuler la combinaison d’offres produits et services la plus large du marché pour répondre à tous les besoins de nos clients sur tout leur cycle de vie immobilière, leur satisfaction étant au cœur de notre offre.

Et en matière de logements ?

Les attentes des Français concernant leur logement se concentraient déjà sur des problématiques de connectivité, d’accès à la nature et de facilité d’usage. Cette crise sanitaire a accéléré brutalement le besoin d’espace et de modularité, notamment de la part des habitants des grandes métropoles, car les superficies ne sont naturellement pas conçues dans une optique de mixité d’usage ou de flexibilité. Il y a également une aspiration à être impliqué en amont dans la conception même du logement.

Comment la démocratisation du télétravail affecte-t-elle l’immobilier en dehors du secteur tertiaire ?

Si demain nous nous dirigeons vers plus de télétravail, ce phénomène risque d’engendrer une problématique d’écriture urbaine. La métropole présente d’énormes avantages en matière d’accès à l’emploi et aux services, constituant un puissant moteur de l’hyper métropolisation des dernières années. Si l’on va vers un temps chez soi plus important, l’écriture urbaine et l’aménagement du territoire pourraient être renouvelés. Au-delà de deux jours de télétravail par semaine, un certain nombre de salariés pourrait légitiment arbitrer pour une meilleure qualité de vie en dehors des métropoles. On pourrait alors voir se développer une nouvelle géographie des espaces de travail avec des sièges centraux plus petits en métropole et des bureaux satellites en périphérie. De même, l’offre de tiers lieux pourrait se densifier pour devenir une offre de bureau "hors les murs" pour les entreprises. Ce redéploiement se redéfinirait comme une "archipellisation" des lieux de travail.

Les acteurs de l’immobilier peuvent-ils s’adapter à ces mutations soudaines ?

Le monde de l’immobilier se caractérisait par un déséquilibre entre l’offre et la demande, en tertiaire comme en résidentiel, ce qui faisait que le sujet était avant tout de répondre au besoin de l’investisseur. Aujourd’hui, nous observons un rééquilibrage offre/demande. Au-delà de l’exigence de rentabilité de l’investisseur, que l’on ne met pas de côté, il est nécessaire d’accorder une attention toute particulière au besoin de l’utilisateur final, qu’il soit particulier, entreprise ou collectivité. Identifier la promesse faite au client et démontrer que les produits sont à la hauteur vont constituer des paramètres indispensables. Cette évolution n’est pas nouvelle, elle a concerné d’autres secteurs économiques avant celui de l’immobilier. La satisfaction client va devenir, pour notre secteur après bien d’autres, un élément de différenciation des acteurs du marché.

Quartier zéro carbone porte de Montreuil

Quelle place les utilisateurs accordent-ils réellement à l’environnement dans leurs stratégies immobilières ?

L’environnement est évidemment devenu un enjeu majeur selon sa nature. Si c’est un enjeu d’engagement, il résulte de la volonté de chacun. S’il s’agit de conformité réglementaire, cela change tout. Dans le secteur immobilier, il y a un mélange des deux. Nexity est engagé de longue date dans la production bas carbone et le sujet aujourd’hui pour nous est de fabriquer durable et abordable. C’est un enjeu business important car les critères RSE sont aujourd’hui essentiels dans les prises de décision des investisseurs. C’est pour cette raison que chez Nexity, nous faisons du bas carbone une signature de toutes nos offres, comme le campus Engie.

Comment cet impératif s’exprime-t-il dans votre offre ?

Nous nous refusons à concevoir de l’immobilier qui ne soit pas résilient c’est-à-dire sain, flexible et réversible. Nous en avons fait la colonne vertébrale de notre offre. En raisonnant RSE et bas carbone, il existe un biais cognitif qu’il faut traiter. Très souvent, on pense à ce qu’il faut faire de plus alors que la solution passe aussi par la recherche de ce qu’il faudrait faire de moins. Ce raisonnement nous a amené à obtenir la licence d’un produit autrichien, un actif fonctionnant exclusivement sur l’inertie du bâtiment, sans climatisation et sans chauffage (Immeuble Essentiel). Nous avons également investi dans Energie IP, une start-up qui propose une solution innovante basée sur le "Power over Ethernet" permettant de piloter l’alimentation électrique de façon intelligente avec, au passage, une réduction d’environ 40 % de celle-ci. Autre exemple, porte de Montreuil, nous réalisons un quartier zéro carbone dans toutes les dimensions, de la construction à l’exploitation, en passant par la mobilité. La notion d’écosystème va sans doute changer quelque chose dans notre industrie. Le promoteur est le donneur d’ordres de toute une chaîne de valeur. Dans la mesure où Nexity est l’opérateur immobilier avec le maillage territorial le plus dense, cela nous donne un réel avantage dans la maîtrise des écosystèmes permettant de tenir nos engagements en matière de bas carbone.

Que pensez-vous du phénomène de transformation de bureaux en logements ?

Les contraintes techniques sont têtues. En réalité, le vrai sujet de la réversibilité, c’est celui de la maîtrise des procédés constructifs. À Montreuil, nous allons avoir des immeubles transformables en logements ainsi que dans le cadre du lot Village des Athlètes que nous avons gagné pour les Jeux de Paris. L’engagement consiste à modifier la destination d’un espace dans des conditions de délais et de coûts de transformation maîtrisées. Chez Nexity, nous savons prendre ce type d’engagement et le tenir.

La réversibilité à laquelle vous faites référence est-elle amenée à jouer un rôle plus important à l’avenir ?

Notre capacité de réponse à cette exigence sera essentielle, notamment dans les appels à projets de demain. Un travail de pédagogie sera nécessaire : de quoi parle-t-on vraiment ? Quand le sujet reviendra plus assidûment, il faudra alors se poser la question de la réglementation. Les contraintes tertiaires et résidentielles ne sont pas les mêmes. On rencontre parfois des contraintes infranchissables liées aux réglementations. Les pouvoirs publics vont devoir se saisir de ce sujet.

Propos recueillis par Alban Castres