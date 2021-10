J-B. Douin (Pictet Wealth Management France) : "Les Millennials sont des adultes confiants et optimistes"

Décideurs. Quête de sens et transparence sont deux attentes clés pour les Millennials. Comment y répondez-vous ?

Jean-Baptiste Douin. Elevés par des parents issus de la génération X, les Millennials sont des adultes confiants et optimistes, mais aussi exigeants en matière de produits et de services. Sûrs d’eux, toujours connectés et passionnés de technologie, cette génération façonne ce début de xxie siècle à son image. Pictet accompagne ces investisseurs, très attachés aux pratiques ESG, structure leur patrimoine et offre un accès direct à des spécialistes en investissement durable ou en philanthropie sur le long terme.

Quelle stratégie numérique avez-vous mise en place pour atteindre et capter les Millennials ?

Plus que par le biais de stratégies digitales, nous nous engageons tant au niveau environnemental que sociétal, des valeurs qui comptent pour nos clients millennials. Audelà de nos propres opérations, nous offrons depuis plus de vingt ans des stratégies thématiques permettant à nos clients d’investir dans les technologies, les innovations et les infrastructures qui jouent un rôle déterminant dans l’accélération de la transition vers une économie verte. Nous tenons compte des facteurs ESG dans notre processus d’investissement et notre stratégie de gestion des risques.

Quelles sont les spécificités de l’accompagnement de startuppers et serial entrepreneurs ?

Nos équipes travaillent avec les conseils de nos clients sur la meilleure architecture financière et patrimoniale pour protéger et faire fructifier leur fortune, dans un environnement parfois multi-juridictionnel, souvent multigénérationnel. Chez les jeunes entrepreneurs en particulier, il est essentiel pour ces derniers d’obtenir des conseils en investissement déjà souvent en amont de toute opération sur le capital de leur jeune société à forte croissance.

Alors que la concurrence sur le marché de la gestion de patrimoine et des MFO fait rage, quels sont les avantages à recourir aux services d’une banque privée ?

Au-delà de l’offre de conseil et d’accompagnement que propose Pictet, ce que nous offrons à nos clients, et qui nous est propre, ce sont des expertises de pointe, développées au sein d’un groupe indépendant, dirigé par des associés à la fois propriétaires et gérants, dont les principes sont inchangés depuis sa fondation. Cette capacité de privilégier réflexion et développement à long terme va de pair avec une indépendance financière à toute épreuve, qui permet à Pictet de mettre en oeuvre librement sa stratégie, sans subir de pressions externes.

Propos recueillis par Juliette Woods