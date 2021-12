Ivanhoé Cambridge acquiert un entrepôt de 92 000 m² à Fos-sur-Mer

Ivanhoé Cambridge annonce l’acquisition d’une nouvelle plateforme logistique à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, auprès de Faubourg Promotion (Groupe Idec). Idéalement situé au cœur d’une zone industrielle, l’actif d’une surface totale de plus de 92 000 m² bénéficiera d’un positionnement stratégique et très recherché sur la dorsale européenne, au carrefour de la France, de l’Espagne et de l’Italie. Entièrement neuf, cet entrepôt logistique est développé en trois tranches. Les deux premières tranches, représentant un total de 68 600 m², ont d’ores et déjà été livrées et louées au groupe Adéo (Leroy Merlin), troisième groupe mondial de vente de biens de consommation pour le bricolage et la décoration. La troisième tranche, d’une surface de 23 648 m², sera livrée d’ici mi-2023.

Environnement

Au croisement de trois régions françaises en forte croissance démographique, l’actif se situe à proximité de nombreux axes routiers, nationaux ou régionaux, permettant de rejoindre facilement les principaux pôles économiques, industriels ou de transports, en particulier Marseille, située à 50 kilomètres. Outre un accès immédiat au port de Marseille - Fos, le deuxième plus grand port français, la localisation de cet entrepôt se distingue par sa situation donnant accès à un bassin d’emploi profond et de qualité tout en permettant aux activités qui y sont implantées de toucher douze millions de consommateurs dans un rayon de cinq heures par la route.

Confirmation stratégique

Cette transaction s’inscrit parfaitement dans la stratégie logistique d’Ivanhoé Cambridge en Europe continentale. En février 2020, la société a fait l’acquisition de Hub & Flow, un portefeuille d’actifs logistiques au sein des principaux hubs parisien et lyonnais, complété en novembre 2020 par une plateforme logistique de 36 000 m² à Roye (Hauts de France) et, en juillet 2021, par un entrepôt de 49 000 m² à Mer, au sud-ouest d’Orléans. L’ajout de ce nouvel actif porte ainsi le portefeuille Hub & Flow à vingt actifs pour un total de 600 000 m². Grâce à la signature de deux nouveaux locataires sur le site de Saint-Quentin-Fallavier, le portefeuille Hub & Flow affiche désormais un taux d’occupation de 94%. La plateforme de Fos-sur-Mer, de dernière génération (classe A), bénéficiera de caractéristiques environnementales élevées (BREEAM Very Good) et de 46 000 m² de panneaux et ombrières photovoltaïques. L’énergie solaire ainsi générée sera redistribuée dans le réseau régional. Le groupe Panhard, qui supervise déjà la gestion locative du portefeuille Hub & Flow, poursuivra sa mission sur ce nouvel entrepôt.

"Cette acquisition vient renforcer notre portefeuille logistique Hub & Flow et rééquilibrer notre couverture géographique au sud de la dorsale, nous permettant ainsi de couvrir le bassin de population Marseille - Aix. Elle démontre aussi la capacité d’Ivanhoé Cambridge à s’adapter aux problématiques des développeurs en assurant la promotion ou la co-promotion des développements, en participant à des Vefa ou en l’occurrence des ventes à terme pour Fos-sur-Mer", commente Arnaud Malbos, Vice-président principal, Investissements, Europe d’Ivanhoé Cambridge.

Ivanhoé Cambridge a été conseillé dans cette opération par l’étude Allez & Associés, le cabinet Gide Loyrette Nouel, le cabinet Lacourte Raquin Tatar, Panhard, Etyo et BNP Paribas Real Estate. L’opération a été réalisée par Capital Return Opportunity.

AC