ITRS Avocat : nouvelle boutique en droit fiscal

ITRS Avocat pour International Tax Real Estate Tax Dispute Resolution Solution. C’est le nom du nouveau cabinet d’avocats fondé par le spécialiste du droit fiscal Pascal Schultze, entouré de Perrine Florentin et Iris Ratai. La première est une jeune collaboratrice ayant prêté serment il y a quelques mois et qui travaille à ses côtés depuis novembre 2020. La seconde exerce en qualité d’assistante trilingue : français, anglais et allemand. L’équipe s’est formée chez GGV Avocats Rechtsanwälte, un cabinet d’avocats franco-allemand où Pascal Schultze était associé depuis plus de quinze ans. Le fondateur est aussi un ancien de la boutique Haarmann Hemmelrath (cabinet dissous), de Hewlett Packard à Böblingen en Allemagne, de PWC à Paris et d’Arthur Andersen à Luxembourg. C’est un spécialiste de la fiscalité franco-allemande, de l’immobilier et du contentieux fiscal.

Son nouveau cabinet couvre l’ensemble des problématiques de la fiscalité d’entreprise (impôts sur les sociétés, TVA, fiscalité locale et droits d’enregistrement) et des particuliers (impôt sur le revenu et la fortune, droits de donation et de succession). Il conseille aussi ses clients investisseurs privés et institutionnels lors de la réalisation de leurs projets immobiliers en France, en définissant la structure d’investissement la mieux adaptée à leurs contraintes, lors de leurs opérations d’acquisition et de cession d’actifs. Le contentieux fiscal occupe aussi beaucoup l’avocat : opérations de contrôle et de redressement fiscaux, gestion des litiges devant les tribunaux français et internationaux.

ITRS Avocat s’appuie sur un réseau d’avocats correspondants indépendants en France et à l’étranger sélectionnés au cas par cas selon les besoins du dossier à traiter.

Pascale D'Amore