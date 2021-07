Itlaw nomme la directrice de ses pôles innovation et sécurité

Créé en 2005 par Claudia Weber, Itlaw propose des expertises juridiques spécifiques aux domaines de l’informatique, de l’Internet, des technologies de l’information, des données personnelles et du droit de la propriété intellectuelle. Poursuivant son développement, l’enseigne confie la direction de ses départements innovation et sécurité à Marine Hardy.

Inscrite au barreau parisien depuis 2012, l’avocate est une experte du droit du numérique. Elle intervient dans la rédaction, l’audit et la négociation des contrats informatiques ainsi que pour toutes les problématiques relatives à la sécurité, à la cybersécurité et à la gestion de crises liées à ces domaines. Marine Hardy est également passionnée des sujets environnementaux qui prennent de plus en plus d’ampleur dans le secteur des technologies. Avant d’exercer chez Itlaw, elle a travaillé le cabinet Alain Bensoussan Avocats, chez Iteanu Avocats puis au sein de la cour d’appel de Paris. Titulaire d’un master 2 professionnel en droit du commerce électronique et de l’économie numérique, elle prend régulièrement part à des conférences auprès d’associations professionnelles comme le Conseil national des achats, l'AFCDP ou encore l'USF.

Léna Fernandes