Isabelle Michalak (Corsair) : "S’impliquer dans le dynamisme économique en soutenant l’emploi local"

Décideurs. La compagnie Corsair a annoncé opérer un recrutement massif dans les Antilles pour 2022 et 2023. Quelle est votre politique sur le recrutement des PNC ?

Isabelle Michalak. La compagnie Corsair est présente depuis plus de 30 ans en Outre-mer, et elle a pour ambition de s’impliquer dans le dynamisme économique des Outre-mer. Cela passe bien sûr par le soutien de l’emploi local, qui est un sujet crucial. Nous allons donc recruter 120 Personnels Navigants Commerciaux (hôtesses et stewards) en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion. L'objectif est double : renforcer notre ancrage dans nos destinations phares et accompagner le renouvellement de notre flotte. Notre nombre d'avions augmente et nous avons besoin de recruter du personnel pour disposer d’un équipage suffisant pour ces avions.

Accompagnez-vous vos recrutements d'une formation adéquate pour être PNC ?

Ce projet a démarré aux Antilles en juin 2021 et grâce à Pôle emploi, à l’AKTO, aux Conseils régionaux et au Medef, nous avons recruté des jeunes titulaires du CCA (Cabine Crew Attestation). Pour les moins de 30 ans nous proposons une alternance avec 320 heures de formation. 120 heures sont consacrées à la formation OCC, spécifique à chaque compagnie, et qui est sanctionnée par des tests éliminatoires comme nous l’impose la DGAC. A ce jour, nous avons intégré 13 jeunes à Fort-de-France, 13 à Pointe-à-Pitre. Et ils ont été lâchés en vol en décembre dernier. Il est important de préciser que cette formation se déroule pendant 6 mois sur site à Paris afin de permettre aux équipages de se connaître. Corsair, c’est 550 collaborateurs PNC et 150 pilotes. Pendant les 6 mois de leur formation nos jeunes recrues vont voler sur l’ensemble des destinations de Corsair et dès lors qu’ils retourneront sur leur base ils ne feront que les départs de leur Ile vers la métropole. Il était donc très important de faire en sorte qu’ils se connaissent.

Quelles actions avez-vous mené pour soutenir l’emploi des jeunes ?

" Nous avons l’ambition d’être un acteur du développement des Antilles "

Sous l’égide de la Collectivité Territoriale de Martinique, nous avons signé un partenariat avec le CIOM (Association du Centre de Formation d’Apprentis Ciel Outre-Mer), organisme nouvellement créé en Martinique, pour confirmer ainsi son engagement concret de soutenir l’emploi des jeunes dans les Outre-mer. Le CIOM est un centre de formation d’apprentis des métiers de l’aéronautique créé en octobre 2021, à l’initiative de Marie Claude Valide, ancien commandant de bord et élément historique de l’aérien aux Antilles française. Ce premier centre de formation en Martinique aura son siège et ses salles d’études dans la zone aéroportuaire de l’aéroport Aimé Césaire au Lamentin, et dispensera les premières formations pour le personnel navigant commercial (PNC), puis suivront les formations de pilotes de ligne et de mécaniciens aéronautiques. Par la suite, le CIOM souhaite dupliquer sa proposition dans d’autres territoires : Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, La Nouvelle-Calédonie, La Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et les îles de Wallis-et-Futuna. Cette démarche de recrutement d’équipes dans les Antilles est primordiale pour nous et conforte notre ambition d’être un acteur du développement de ces territoires. Nous sommes fiers de pouvoir travailler avec le CIOM pour ce projet et de compter sur leur expertise et leurs connaissances. Nous sommes impatients et ravis d’accueillir de nouveaux talents au sein de la compagnie, source d’enrichissement de notre culture et d’amélioration de la qualité de la relation avec nos clients.

Propos recueillis par Anne-Laure Blouet Patin