Isabelle Kocher de Leyritz : "Le leadership est un processus de décantation, d’écoute et de synthèse"

Décideurs. À l’aune de cet ouvrage et de votre expérience, qu’est-ce que le leadership ? Qu’est-ce qui différencie un manager d’un leader ?

Isabelle Kocher de Leyritz. Si l’on devait le définir simplement, le leadership serait de faire émerger un cap et des leaders pour le porter. Mais ce n’est pas si simple ! Nous n’avons jamais vécu de phases comme celle que l’on traverse aujourd’hui, avec à la fois un besoin de mouvement et de vitesse inédit, dans un contexte flou tout autant inédit. Et ce besoin de mouvement n’est pas induit par l’innovation endogène au système. C’est un élément exogène qui motive ce changement. Tout le monde est obligé de changer car partout la pression monte, que ce soit en matière de carbone, de biodiversité, de pollution au plastique, d’inégalités, avec une notion de responsabilité qui s’est complètement élargie. La question n’est plus "qu’est-ce que vous faites ?" en tant qu’entreprise, mais "à quoi contribuez-vous ?" C’est dans ce contexte que le leader se distingue alors que le manager tient une dimension d’exécution. Le leader est celui qui fait émerger un cap, dans ce monde sans cartes, ni boussole ! Le leadership est un processus de décantation, d’écoute, et de synthèse : il consiste à créer et permet l’émergence d’un cap et de la communauté de leaders pour le porter.

Quelles sont les principales caractéristiques du leader ?

Le leader possède une forme de liberté intérieure et des convictions personnelles. Chez Engie, j’avais cette conviction, cette intuition très forte qu’il fallait donner un coup de barre et passer au zéro carbone. Mais comment transformer cette intuition en stratégie réaliste et exécutable ? Chaque région du monde est différente et les conditions de cette transition sont largement locales. Nous avons réussi cette transition énergétique en confiant -­ à partir de cette conviction initiale forte, qu’il fallait aller vers le zéro carbone -, la définition de la mission et de la stratégie de l’entreprise à chacune des équipes de terrain. En régulant ensuite l’ensemble pour que le tout soit cohérent. En dix-huit mois, a émergé ce que l’on appelle aujourd’hui la raison d’être, même si cette expression n’existait pas à l’époque. Pour faire une analogie, cette raison d’être est comme un diamant : de nombreuses facettes qui forment un ensemble extrêmement solide, dont la pointe est d’ailleurs en bas.

Le leader insuffle une intuition et crée les conditions pour qu’émergent une vision, une stratégie, et des leaders pour porter ces actions. L’un des points majeurs du livre de Marc est de faire apparaître des constantes qui semblent ressortir des multiples situations qu’il a été amené à connaître en tant que chasseur de têtes dans différents pays et pour de multiples secteurs. J’en retiens une particulièrement : les dirigeants qui réussissent dans ce monde chamboulé ont un profil apparemment paradoxal. Ils disposent d’une vision étendue du monde. Marc appelle cela la magnanimité, du latin magna anima qui signifie "grande âme". Le leader doit avoir une vue large sur le monde et les besoins, avec pour ambition de résoudre les problèmes. Parallèlement, il doit faire preuve d’humilité pour réellement "empower"- ce mot qui n’existe pas en français ! - ses équipes, leur faire confiance pour qu’elles sachent, potentiellement mieux que lui, ce qu’il est pertinent de faire. Le dirigeant de demain est un peu l’éloge des contraires.

Avec Marc, nous pensons que ce qui alimente en parallèle la magnanimité et l’humilité, c’est la finalité hors de soi : être au service de quelque chose de plus grand que soi. À chacun de choisir son cap !

* Sans cartes, ni boussole, Marc de Leyritz, éditions Buchet Chastel, éd. 2021