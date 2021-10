Isabelle de Silva tire sa révérence

Personnalité forte du droit de la concurrence, Isabelle de Silva avait succédé en 2016 à Bruno Lasserre à la présidence de l’Adlc. Alors que son premier mandat s’achèvera le 13 octobre prochain, la présidente a annoncé sur Twitter qu’elle quittera ses fonctions à cette même date. Pourtant, la voie semblait toute tracée pour que l’énarque reste à son poste pour un second mandat de cinq ans.

Les cinq ans qu’aura passés Isabelle de Silva à la tête de l’arbitre de la concurrence auront été marqués par ses prises de position contre les Gafa. Sous sa présidence, l’Adlc avait notamment sanctionné Apple à hauteur de 1,1 milliard d’euros pour entente et abus de dépendance économique et infligé une amende de 500 millions d’euros à Google pour le non-respect de plusieurs injonctions prononcées à son encontre et portant sur la rémunération des droits voisins des éditeurs et des agences de presse. Le départ d’Isabelle de Silva intervient également alors qu’un dossier majeur se présente à l’Autorité : le projet de fusion entre TF1 et M6. Elle avait en effet annoncé que l’Autorité évaluerait les effets sur la concurrence de ce rapprochement des deux géants du PAF d’ici l’été 2022. Le ou la successeur d’Isabelle de Silva, qui sera désigné par le président de la République, n’est pas encore connu.

Léna Fernandes