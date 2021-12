Irène Cottaris, l'intrépide

Arrivée chez Lacourte Raquin Tatar en 2014, Irène Cottaris connaît depuis une ascension fulgurante, enchaînant les promotions comme les opérations d’envergure. Celle qui se rêvait médecin a dû compiler droit et immobilier pour s'épanouir pleinement dans une profession qu’elle qualifie volontiers de "prenante", surtout lorsqu'il s'agit aussi d'assumer des responsabilités maternelles absorbantes. Retour sur un début de carrière claironnant.

Parcours éclair

On se rend compte de l’importance des choses lorsqu’on les perd et c’est en quittant Assas pour l’Edhec qu’Irène Cottaris a pris conscience de son attachement pour le droit. En joignant le droit à l’immobilier, comme on joint l’utile à l’agréable, elle trouve son bonheur. Cette amatrice d’équitation évoque un "parcours somme toute assez simple" ponctué de stages décisifs et de rencontres cruciales. Avec De Pardieu Brocas Maffei, Linklaters et Gide comme références, ainsi que Jacques Henrot et Françoise Maigrot pour mentors, l’avocate a fréquenté les bonnes écoles. Évoquant Linklaters, cabinet au sein duquel elle a véritablement débuté, Irène parle d’une maison prestigieuse et exigeante. Lui vient ensuite l’envie de travailler pour une typologie de clients plus variée, un éventail de dossiers plus panaché. En 2014, elle rejoint, au sein de son cabinet Lacourte Raquin Tatar, Jean-Jacques Raquin qu'elle a rencontré chez Gide. En 2017, elle est promue counsel puis en janvier 2020 cooptée associée. Comme l'équipe qui a comme maître-mot la transversalité, elle empile les casquettes et déploie ses compétences sur l’ensemble du droit immobilier.

Concrète et volontaire

Il y a l’immobilier au sens strict et il y a toutes les composantes associées : l’urbanisme, la fiscalité, la promotion… C’est cette vue globale, ce service entier, cette expérience pleine qu’Irène Cottaris est venue chercher chez Lacourte Raquin Tatar. Conseillant une clientèle internationale de fonds d’investissement, ainsi que des foncières et des promoteurs nationaux de premier plan, Irène Cottaris peut déjà se prévaloir d’avoir accompagné des ténors de l’industrie immobilière tels que Frey, Vinci Immobilier ou Unibail dans le cadre de la vente à GIC, fonds souverain singapourien, de la tour Ariane, un actif de bureaux multi-locataires de plus de 64 500 mètres carrés situé à La Défense. Elle y a également développé un solide savoir-faire en matière de baux commerciaux et assiste à ce titre aussi bien des sociétés foncières que des utilisateurs. L’accompagnement, le développement d’une relation long terme, le dénouement des sujets, les innovations liées à la révolution des usages, c’est cette richesse qu’elle affectionne. Elle témoigne : "Il est intéressant de défricher certaines zones grises pour déterminer comment appliquer les solutions juridiques existantes aux nouveaux concepts et usages développés par nos clients (résidence étudiante, co-living...)." Désireuse de concret et très volontaire, elle ajoute : "C’est une source de satisfaction de voir les immeubles sortir de terre, de déambuler dans Paris et d’observer les projets auxquels on a participé." Et de nouveaux et nombreux immeubles devraient s’offrir à sa contemplation lors de ses futures promenades.

Alban Castres