Introduction en bourse réussie pour Lhyfe, spécialiste de l'hydrogène vert

Producteur indépendant d’hydrogène vert pour décarboner l’industrie et la mobilité, Lhyfe a annoncé le large succès de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. L’opération a bénéficié du soutien d’investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang, témoignant de leur confiance dans le modèle et les perspectives de croissance de Lhyfe. L’offre a également suscité un fort intérêt des investisseurs individuels pour le projet porté par l'entreprise. "Nous avons créé Lhyfe avec la volonté d’avoir un impact positif très fort sur l’avenir de notre planète. Je suis très heureux et fier que nous ayons réussi à partager cette ambition auprès de nos nouveaux investisseurs et reconnaissant pour leur contribution au succès de notre introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext® à Paris. Je remercie chaleureusement tous les investisseurs, particuliers comme institutionnels, français comme internationaux, qui ont pris part à la réussite de cette opération, ainsi qu’à nos partenaires pour leur accompagnement. Je suis également heureux d’accueillir EDP Renováveis et Mitsui & Co Ltd. au capital de Lhyfe à l’occasion de cette opération et impatient d’accélérer nos collaborations respectives", s'est réjouit Matthieu Guesné, fondateur et pdg de l'entreprise.

Champion européen

Grâce à cette étape cruciale, Lhyfe dispose aujourd’hui de moyens financiers renforcés et de nouveaux partenaires pour donner une forte impulsion à son développement et mettre en œuvre le déploiement de nombreux sites de production d’un hydrogène écologique et accessible partout en Europe. L'objectif : contribuer à réduire les émissions de CO 2 et renforcer l’indépendance énergétique de l’Europe, notamment dans le cadre du plan RepowerEU. "Fort d’une première unité de production d’hydrogène vert déjà opérationnelle en France, de l’un des portefeuilles de projets les plus avancés en Europe (93 projets représentant plus de 4,8 GW de capacité totale installée, soit une production d’hydrogène vert de plus de 1 620 tonnes/jour), et d’une demande d’hydrogène vert qui devrait significativement augmenter au cours des prochaines années, notre ambition est de faire de Lhyfe l’un des leaders de la production d’hydrogène vert en Europe", assume Matthieu Guesné.

AM