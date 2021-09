Introduction en Bourse réussie pour le fonds Antin Infrastructure Capital

Le fonds Antin Infrastructure Capital, qui gère 19,9 milliards d’actifs non cotés, est entré en Bourse ce vendredi 24 septembre sur le marché Euronext Paris. Le prix de l’offre fixé à 24 euros, en haut de la fourchette de prix de 20 à 24 euros proposée aux investisseurs, permet à la société d’investissement d’atteindre une capitalisation boursière de 4,1 milliards d’euros. Le fonds français a précisé dans son communiqué que l’opération prévoit l’émission de 350 millions d’euros d’actions, auxquels s’ajoutent 200 millions d’euros d’actions cédées pour un montant total de 550 millions d’euros. Un montant qui pourrait être augmenté de 82,5 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Avec cette opération, le fonds compte renforcer son bilan et accélérer sa croissance, tout en donnant plus de poids à la marque Antin ainsi que la capacité à attirer des talents. Les deux co-fondateurs d’Antin, Mark Crosbie et Alain Rauscher, déclarent également que cette introduction en Bourse "donnerait également de la flexibilité pour créer davantage de valeur grâce au déploiement de nouvelles stratégies d’investissement et nous permettrait de continuer d’investir à la fois en carried interest et en co-investissements dans nos futures séries de fonds".

Dès le premier jour de cotation, le cours de l’action enregistrait une hausse de 26,2 %, ce qui en fait l’une des progressions les plus rapides de la Bourse de Paris depuis 2007 sur les offres de plus de 100 millions d'euros.

L’opération réalisée par Antin Infrastructure Capital s’inscrit dans la tendance actuelle des fonds d’investissement de rechercher des financements sur les marchés réglementés. Ainsi, après le fonds Bridgepoint sur la place de Londres cet été et maintenant le fonds Antin sur celle de Paris, ce devrait bientôt être au tour de Petershill Partners (filiale de Goldman Sachs) d’émettre 750 millions de dollars d’actions à la City. Ces opérations récentes ou à venir suivent les pas d’acteurs tels que Blackstone, KKR ou encore Tikehau qui, avant eux, ont fait une entrée remarquée sur les marchés publics.

Laurier John-Pierce Ngombe