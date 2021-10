Introduction en Bourse convaincante pour OVHcloud

Introduite vendredi dernier sur le marché d’Euronext Paris, l’action d’OVHcloud a rencontré un franc succès auprès des investisseurs. Alors que l’offre fixait un prix de 18,50 euros, soit au bas de la fourchette de prix proposée aux investisseurs, le cours du titre s’est stabilisé autour de 21 euros dès la fin de matinée. L’objectif de valorisation d’au moins 3,5 milliards visé par la société française . a été atteint. et porté à plus de 3,65 milliards d’euros.

Octave Klaba, fondateur du groupe, s’est réjoui des débuts sur le marché boursier de son entreprise et a déclaré lors de la cérémonie d’introduction : "Nous allons sortir de l'ombre et rendre nos projets mondiaux". Le directeur général d’OVH, Michel Paulin, a également commenté la réussite de cette opération, expliquant que "le succès de l'introduction en Bourse d'OVHcloud marque le début d’une nouvelle séquence de développement pour notre entreprise. Cette opération nous donne à la fois des moyens supplémentaires pour accélérer notre croissance et renforcer notre position de champion européen et pure player du cloud, tout en soutenant notre expansion internationale et en renforçant les relations de confiance que nous entretenons avec nos parties prenantes".

Une importante panne avant sa cotation boursière

Victime d’une importante panne seulement deux jours avant sa cotation boursière, cet incident a interrompu l’activité et l’accès à des milliers de sites internet pendant plus d’une heure. Une erreur humaine serait à l’origine du bug intervenu six mois après l’incendie dans l’un de ses quatre centres de données à Strasbourg. Malgré les inquiétudes suscitées par ce nouvel événement, force est de constater qu’il ne semble pas avoir eu d’effet significatif sur le cours de l’action d’OVHcloud.

Laurier John-Pierce Ngombe