Avocats/notaires : lancement de Jouffroy & Fileas

Créée en 2016, la société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE) n’a pas rencontré le succès escompté auprès des professionnels du droit français. Parmi ceux qui ont tout de même tenté l’expérience de l’interprofessionnalité cette année, on retrouve notamment Lacourte Groupe, D&V ainsi que Faith Avocats, tous trois proposant désormais leurs services sous le même label. C’est maintenant au tour de l'étude Jouffroy-Bonnotte Gagnepain-Mignerey et du cabinet Fileas de sauter le pas en mutualisant leurs compétences au sein de la structure Jouffroy & Fileas. Cette nouvelle SPE regroupe trois études de notaires à Dijon et Paris, ainsi que deux cabinets d'avocats : l'un consacré au droit des affaires à Dijon, l'autre à la propriété intellectuelle ainsi qu’au droit du vin et des spiritueux à Paris.

Misant sur des compétences transversales et une offre élargie, le cabinet Jouffroy & Fileas accompagne les particuliers, les institutions ainsi que les entreprises et plus spécifiquement leurs dirigeants dans la réalisation et la sécurisation de leurs projets. L’enseigne dispose également d’une équipe spécialisée en droit de l’urbanisme et de la construction ainsi que d’un pôle consacré aux problématiques juridiques liées à l’exploitation d’un domaine viticole. Elle réunit 40 collaborateurs ainsi que 10 associés, avocats et notaires confondus.

Léna Fernandes