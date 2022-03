Interpol lance un centre dédié à la délinquance financière et à la corruption

Face à l’augmentation exponentielle de la criminalité financière internationale, Interpol veut une réponse mondiale coordonnée. Cette réponse porte un nom : IFCACC, un centre spécialisé pour la délinquance financière et la lutte contre la corruption qui apportera un soutien opérationnel et analytique à Interpol, supervisera les activités d’Haechi, la branche cybercriminalité financière de l’organisation, et permettra de tracer l’argent “mieux que jamais auparavant”, s’enthousiasme Rory Corcoran, à la tête du centre.

Portés par une mondialisation et une numérisation croissantes, les criminels peuvent améliorer l’efficacité et la sophistication de leurs pratiques, qui ont pour effet d’affaiblir les systèmes financiers mondiaux, donc la croissance économique, et de causer d’importantes pertes pour les entreprises et particuliers. “Pour ce qui est du volume, la fraude est désormais la principale forme de criminalité dans certains pays”, justifie Interpol. La corruption, quant à elle, complexifie encore davantage le paysage. Ces deux types de crimes sont “inextricablement liés, les deux s'appuyant souvent sur des mécanismes similaires pour déplacer et blanchir des fonds illicites, impliquant de plus en plus des groupes criminels transnationaux organisés”.

Olivia Fuentes