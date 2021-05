Intermarché et le groupe Casino signent un nouveau partenariat en matière d’achats

Après la rupture d’une alliance similaire en 2018, Casino et Intermarché se retrouvent. Les deux enseignes cherchent à relancer une activité commune d’achat de produits de grandes marques. Mais ce nouveau contrat ne s’arrête pas là. Contrairement au partenariat de 2014, cette association favorisera aussi le développement de la digitalisation de leurs services, un secteur en pleine expansion ces dernières années, ainsi que la mise en avant de leurs producteurs.

Retour aux origines avec la remise en place d’une centrale d’achat commune

Ce rapprochement portera sur la négociation des conditions d’achat de produits de grande consommation auprès d’une sélection de grands fournisseurs internationaux. Pour ce faire, deux structures distinctes seront créées, une alimentaire et une autre, non alimentaire. L’entité, basée en Belgique, couvrira l’Europe et l’Amérique Latine. "Tout en préservant la concurrence entre les deux enseignes et en s’appuyant sur leurs complémentarités, la création de ces deux entités permettra à Intermarché et Casino d’être plus compétitifs notamment face à des fournisseurs incontournables d’envergure internationale", précise le communiqué.

Un nouvel accord plus complet et très différent du précédent

Intermarché et le grand groupe Casino instaurent une société commune chargée de commercialiser une offre de Retail Media à l’attention des marques et agences de France. Cette structure devrait leur permettre d’activer un volume inédit de datas transactionnelles sur les supports digitaux. En proposant ces services, "Intermarché et le groupe Casino entendent, notamment, répondre conjointement à la prédominance d’acteurs mondiaux opérant en France" précise le communiqué.

Cette collaboration dans le domaine agro-industriel a pour objet de permettre aux filiales de production du groupement Les Mousquetaires, dont toutes les usines sont situées en France, de participer, de manière concurrentielle, aux appels d’offres émis par le groupe Casino pour la fourniture de produits MDD (Marque De Distributeur). Cette contribution s’inscrit dans une perspective de développement et de consolidation du courant d’affaires des parties concernées et, ce, dans l’intérêt des éleveurs et agriculteurs partenaires produisant des produits d’origine française.

