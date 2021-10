Interculturel : aider les managers à relever le défi

Les formations interculturelles, une nécessité à plus d’un titre

Lorsqu’une entreprise adresse un nouveau marché, notamment à l’international, elle ouvre la plupart du temps un bureau commercial sur place pour accélérer sa conquête. Elle y recrute des collaborateurs locaux qui sont souvent managés par des interlocuteurs restés au siège de l’entreprise. Le manager global, qui a sous sa responsabilité des salariés de plusieurs pays, devient progressivement le modèle le plus fréquent. Gérer des équipes aux quatre coins du monde, on le comprend, n’a rien d’évident. On peut bien sûr commencer par adopter une langue commune, généralement l’anglais, pour simplifier la communication et les échanges. Mais au-delà, il faut établir une relation de confiance et l’entretenir à distance. Pour créer une culture commune à son équipe, il sera donc nécessaire de prendre en compte les spécificités de chacun pour pouvoir construire un référentiel commun suscitant l’adhésion.

"Sans formation interculturelle, il va être extrêmement difficile pour le manager global d’intégrer ces nouvelles ressources et de profiter de leurs atouts. Cette démarche est pourtant fondamentale, car c’est elle qui va permettre d’apporter la connaissance du marché visé, de ses spécificités et donc donner à l’entreprise les moyens d’adapter une politique commerciale performante, en adéquation avec les attentes des clients sur place et la culture du pays" analyse Joëlle Nogaret, directrice commerciale chez Berlitz.

Attirer et fidéliser les cadres à haut potentiel

Réaliser des formations interculturelles permet aussi bien de renforcer la diversité culturelle que d’augmenter l’attractivité de l’entreprise afin d’attirer de jeunes cadres talentueux qui cherchent des perspectives d’évolution de carrière. Travailler dans un environnement multiculturel permet en effet d’acquérir des compétences signifiantes pour la suite de sa vie professionnelle.

De plus, évoluer dans un contexte multiculturel va renforcer la capacité d’ouverture aux autres, tout en rendant les individus plus agiles. Enfin, cette situation favorise la pratique des langues étrangères ce qui permet de mieux comprendre les usages et pratiques de ses différents interlocuteurs.

L’interculturel en pratique et ses différentes dimensions

Depuis plus de 25 ans, Berlitz travaille sur la question de la diversité dans l’entreprise et s’est imposé comme le leader mondial des formations interculturelles. Son approche des orientations culturelles est fondée sur une définition élargie de la culture – ne se limitant pas à une nation, un passeport ou une langue – ainsi que sur le rôle essentiel que celle-ci joue au sein des organisations. Cette approche est particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit de faire face à l'éventail de risques, d'opportunités et de défis posés par le changement global, l'efficacité et l'innovation.

Berlitz développe une vaste offre de formations interculturelles, organisées autour de 3 piliers pour couvrir l’ensemble des besoins des entreprises :

La communication : réussir une présentation publique, gérer des négociations et conduire des réunions dans un environnement multiculturel, engager des profils étrangers...

La mobilité : apprendre à vivre et à travailler dans un pays étranger dans le cadre d’une expatriation, mais également accompagner les collaborateurs dans leur impatriation ...

Le leadership : promouvoir la diversité pour créer un lieu de travail inclusif, améliorer la performance des équipes, sensibiliser les collaborateurs aux spécificités culturelles dans un contexte international, adopter une communication efficace avec les équipes à distance, travailler sur les préjugés inconscients et les micro-inégalités...

Ces formations sont précédées d’un audit pour déterminer le niveau interculturel de l’entreprise et établir ses besoins dans ce domaine. Elles sont dispensées, en présentiel ou à distance, par des experts de l’interculturalité et du management à l’international, dans des dizaines de langues, sur tous les continents. Berlitz propose ainsi un cadre unique et différencié pour aider les individus, les équipes et les organisations à acquérir ces compétences.

Une plate-forme de ressources autonomes pour renforcer les acquis

Le Navigateur Culturel de Berlitz, accessible via une plate-forme en ligne, fournit quant à lui des ressources d'apprentissage et d’évaluation pour aider les managers à comprendre où chaque collaborateur en est sur le chemin de la compétence culturelle. L’apprenant commence, de son côté, par un processus d’autoréflexion afin de découvrir :

- Comment il interagit et établit des relations au travail

- Comment il pense, traite les informations et s’approprie des idées

- Comment il tire parti de ses propres expériences pour se motiver et s’investir dans son travail.

Au fur et à mesure qu’il prend conscience de sa propre culture, il peut utiliser ses compétences culturelles pour définir et adapter son comportement en matière de communication, de collaboration, de gestion des conflits et d'engagement envers les autres. Au sein du Navigateur Culturel, la section Réseau permet de se connecter à des collègues et d’effectuer une analyse des écarts culturels avec un pays, une personne ou un groupe d’individus, mais aussi de se renseigner sur les cultures d'entreprise dans d’autres pays. Le Navigateur Culturel Berlitz a été consulté par plus d'un million d'utilisateurs et des centaines d’organisations dans le monde entier. Il constitue une excellente ressource autonome et peut également être utilisé comme un outil de développement personnel pour gagner en agilité et favoriser des comportements inclusifs au sein d'une entreprise.

Elargissez vos horizons !

Chez Berlitz, le pôle dédié aux formations interculturelles propose aux entreprises des solutions personnalisées pour améliorer les compétences de leurs salariés dans ce domaine et réduire les risques auxquels elles s’exposent en cas de fortes oppositions culturelles. Leurs solutions, collectives ou individuelles, vont vous permettre de tirer parti des divergences et des ressemblances culturelles, de valoriser chacun de vos collaborateurs, ainsi que de vous rendre plus attractif et performant à l’international.

