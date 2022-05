Innovations sociales en territoire rural

Les fractures territoriales ont fait émerger le besoin d’une redéfinition des objectifs des politiques locales. Dans le contexte des crises actuelles – sanitaires, sociales et écologiques – un nombre croissant d’acteurs s’engagent dans la réflexion et la mise en place de solutions pertinentes et efficaces en faveur de l’intérêt général.

Quels défis d’innovation sociales pour les milieux ruraux ?

Le rapport de solutions d’IMPACT TANK (source : Multiplier les innovations sociales qui font la preuve de leur impact dans les territoires ruraux, IMPACT TANK, mars 2022) met en lumière une typologie de trois défis : la cohésion sociale, l’accès à l’emploi, l’attractivité et la qualité de vie.

Cohésion sociale

Pour les Français vivant en zone rurale (1 sur 5), les relations sociales, plus difficiles à lier et alimenter qu’en métropole, se structurent de manière formelle et, majoritairement, selon leurs participations aux actions politiques locales, syndicales et associatives. Le rapport précise qu’elles reposent, néanmoins, sur des logiques de proximité géographiques et de familiarité intergénérationnelle. La vie sociale en territoire rural repose, principalement, sur les invitations à domicile et les clubs de loisirs. Quant aux structures sociales, elles se construisent autour de groupes d’amis issus de la scolarité et du travail.

L’enjeu de l’emploi

L’enjeu de l’emploi est l’axe stratégique majeur afin d’assurer une pérennisation du dynamisme des territoires ruraux. L’économie rurale, en particulier dans les campagnes, ne s’envisage plus sous le seul prisme de l’économie agricole, assez minoritaire, mais selon l’ensemble de la diversité d’activités économiques.

Le défi de l’attractivité

Par ailleurs, une divergence de perception est observée entre l’opinion publique en général qui associe les campagnes aux difficultés socioéconomiques (46%) et la perception des ruraux qui l’associent d’abord à une qualité de vie supérieure aux villes (62%) (source : Étude IFOP pour Familles Rurales, 2018). Les Français partagent toutefois pour envie commune de vivre plus proche de la nature, en particulier les populations jeunes, dont 65% désirent quitter la ville pour la campagne. Cette volonté ne semble statistiquement pas être influencée par le niveau de diplôme ou la catégorie socioprofessionnelle, précise le rapport d’IMPACT TANK.

"Les fractures territoriales ont fait émerger le besoin d’une redéfinition des objectifs des politiques locales"

Quelles initiatives pour répondre à ces défis ?

Le rapport de solution d’IMPACT TANK recense près de 48 initiatives sur un large ensemble de thématiques (alimentation et agriculture, commerce, culture, éducation et jeunesse, mobilité, santé, etc.), parmi lesquelles le projet de redynamisation du tissu local, déployé par la ville de Loos en Gohelle ou encore l’accompagnement des projets citoyens de production d’énergie 100% renouvelable, proposé par Energie Partagée. Ces initiatives répondent aux besoins d’une triple transition : la transition économique, la transition sociale et la transition écologique. La transition économique cherche à accompagner les territoires face aux bouleversements qui affectent le champ économique tout en tirant profit des ressources dont ils disposent et se concrétise par une action visant à renforcer le développement territorial ; la transition sociale vise à parvenir à l’installation de projets capables de répondre aux besoins sociaux des personnes, notamment autour des problématiques d’inégalités ; et la transition écologique complète les deux premières en offrant une évolution vers de nouveaux modèles capables d’être résilients et durables.

Le rapport de solutions d’IMPACT TANK propose également plusieurs leviers afin de déployer les innovations sociales dans tous les territoires, à l’instar de la sélection d’un mécénat de compétences, un portage politique par des élus nationaux et/ou locaux, et la communication avec les autres acteurs du même secteur au niveau national ou une labellisation au niveau national, qui permet de faire connaître le projet et lui offre une certaine légitimité, ce qui stimule l’engagement d’autres acteurs locaux.