Innovation en santé : Future4care, @Hôtel-Dieu et PariSanté Campus annoncent un partenariat inédit

L’association des structures Future4care, @Hôtel-Dieu et PariSanté Campus se fixe pour objectif de donner les meilleurs atouts à la France pour rayonner dans le domaine de la santé digitale. Future4care, l’incubateur de start-up spécialisées en e-santé, qui est né de l’alliance entre Sanofi, Orange, Generali et Cap Gemini, constitue l’acteur expert du volet industriel de ce partenariat. De son côté, PariSanté Campus, qui s’inscrit dans le programme national porté par le président de la République, opère dans le champ de la formation et de la recherche. Enfin, le projet @Hôtel-Dieu, lancé par l’AP-HP et l’université de Paris, mettant en relation start-up et soignants au service du soin, a pour vocation de renforcer les aspects hospitalo-universitaires de cette coopération.

Les expertises de chacun s’orienteront autour de quatre axes de collaboration. Le premier pour amener les start-up de la santé à un niveau d’excellence. L’alliance vise également à offrir une programmation événementielle qui permettra à ses intervenants d’échanger au sein de cette communauté dédiée à l’innovation en santé. Par ailleurs, les trois acteurs organiseront des ateliers autour des enjeux de la gestion de la donnée en santé. Enfin, une action coordonnée de publication des résultats de recherches issus du partenariat verra le jour. Dans l’immédiat, Future4care, @Hôtel-Dieu et PariSanté Campus organisent les prochaines rencontres entre les start-up avec lesquelles elles collaborent afin d’amorcer des pistes de réflexion. Le tout premier rendez-vous, concrétisé par @Hôtel-Dieu, aura lieu en avril prochain, pour une immersion à l’hôpital destinée aux start-up et acteurs industriels.

Léa Pierre-Joseph