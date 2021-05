Informations utiles sur les taux d'intérêt des banques

Prêt immobilier : les taux d'intérêt pratiqués par les banques

Avant de vous lancer dans un prêt immobilier, il convient de connaître les taux de prêts pratiqués actuellement. Établis librement par les banques, ils peuvent être à taux variables ou à taux fixes. Depuis quelque temps, une hausse des taux d'intérêt en matière de prêts immobiliers a été remarquée. Grâce à ce guide, vous aurez une idée des taux de crédits immobiliers appliqués sur le marché.Lors d'un crédit immobilier, les organismes prêteurs pratiquent deux types de taux.

Le taux d'intérêt à taux fixe : Ce taux est dit fixe lorsqu'il ne change pas jusqu'au terme du prêt immobilier. Les banques gardent le coût du crédit et la mensualité qu'elles ont fixés dans l'offre jusqu'à l'échéance du remboursement du crédit immobilier. Le plus grand avantage du taux fixe réside donc dans le fait que vous ne risquez pas de mauvaises surprises à cause d'une crise ou d'un changement sur le marché financier. Notez que vous ne bénéficierez pas également d'une baisse de taux. Toutefois, il vous est possible de renégocier votre prêt si les taux fixés lors de votre souscription sont supérieurs à ceux du marché actuel.

Le taux d'intérêt à taux variable : Lorsque le crédit immobilier a un taux révisable, il suit les variations d'une référence qui a été déterminée dans l'offre. Il se peut donc que ce taux soit révisé à la hausse ou à la baisse. De ce fait, vous pouvez profiter d'un montant des échéances accru et d'une durée de prêt plus rallongée. Par ailleurs, une autre formule qui est le prêt capé est proposée par les établissements. Ce prêt désigne un crédit avec un taux variable qui est limité à la hausse ou bien à la baisse.

Les raisons de la hausse des taux immobiliers

La clientèle d'une banque est généralement composée de salariés, de fonctionnaires, des professions libérales, des chefs d'entreprise… Afin de séduire plus de clients, chaque établissement met en œuvre différentes stratégies qui lui sont propres. Il pourrait proposer toute une gamme de produits, adopter une politique de communication plus efficace ou proposer des conditions tarifaires attrayantes. Ces méthodes affectent également le crédit immobilier. Ce n'est pas seulement le taux directeur défini par la Banque Centrale européenne (BCE) qui limite les taux d'intérêt, mais il y a également les choix stratégiques. Il n'est donc pas surprenant de voir que chaque banque a leurs propres conditions pour un même dossier. Certaines banques ont réévalué leur taux d'intérêt dans le but de gagner en rentabilité. Considéré comme un produit d'appel, le prêt immobilier permet d'attirer plus de clients. Étant donné la rude concurrence qui règne entre les établissements bancaires concernant les achats immobiliers et les renégociations, chaque banque se doit d'améliorer la rentabilité de son crédit immobilier.

Le taux d'intérêt pratiqué

Comme chaque profil a un cas unique, la définition des taux d'intérêt correspondant à chacun des clients dépend de quelques variables. Les dossiers appartenant à des foyers avec une situation professionnelle stable comme les fonctionnaires ou CDI ayant un apport de 15 % en immobilier et de revenus conséquents intéressent essentiellement les banques. En revanche, il y a des profils qui obtiennent difficilement un prêt immobilier avec un taux d'intérêt qui n'est pas très profitable. Il peut s'agir des chefs d’entreprise ou des salariés en chômage partiel dû à une situation particulière (pandémie) et tous les secteurs d'activité touchés par une crise.

Restant au plancher, les taux de prêt immobilier n'ont pas beaucoup changé ces derniers temps. Néanmoins, les meilleurs taux de 0,75 % à 0,94 % pour 20 ans d'emprunt sont exclusivement destinés aux profils premiums. Toujours sur 20 ans, le taux moyen est de 1,10 %. Selon la région de France, le taux d'intérêt immobilier pour 25 ans est fixé à 1 %.

