Influxio Avocat accueille un nouvel associé

Afin de compléter son offre à destination des acteurs du marketing d’influence et de la communication numérique, Influxio Avocat renforce son savoir-faire corporate, patrimonial et RGPD en recrutant un nouvel associé : Raphaël Molina.

Avocat au barreau de Paris, Raphaël Molina conseille et accompagne une clientèle française et internationale en droit des sociétés, en private equity ainsi qu’en protection des données personnelles (mise en conformité, DPO). Il apporte ses compétences aux agences de communication et aux créateurs de contenus à chaque étape de la construction de leurs projets, de la création juridique à la défense de leurs intérêts dans le cadre de litiges. Avant de rejoindre Influxio Avocat, il a exercé dans différents cabinets français et internationaux notamment au Luxembourg et au Vietnam, au sein desquels il a aussi bien conseillé de grands groupes que des start-up.

Créé par Alexandre Bigot Joly, Influxio se consacre entièrement aux acteurs du marketing d’influence et de la communication numérique, afin de répondre à leurs problématiques juridiques.

Marine Calvo