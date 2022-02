Infhotep rachète GDPR Drop et renforce sa position sur le marché de la conformité

Ce rachat de GDPR Drop par Infhotep est l’aboutissement d’un an de travail en commun. Il est le reflet d’une proximité entre les deux entreprises qui se connaissent bien, d’une philosophie et de valeurs partagées.

"La similitude de notre approche, tournée vers l’écoute de nos clients, a fait apparaître ce rapprochement comme une évidence. Cette démarche traduit également notre volonté commune de démontrer que des entreprises françaises peuvent proposer des alternatives innovantes, fiables et incontournables face aux géants de la tech", explique Christian des Lauriers, associé fondateur d’Infhotep.

"Le rapprochement de nos solutions nous rendra plus forts dans la durée"

"Le rapprochement de nos solutions nous rendra plus forts dans la durée, et nous permettra de répondre encore mieux aux attentes de nos clients, avec une couverture fonctionnelle étendue et une roadmap offensive", précise Guillaume Buffet, fondateur de GDPR Drop et président de U Change.

Cette actualité marque une nouvelle étape pour Adequacy, qui continue ainsi de conquérir des parts de marché pour consolider sa place de leader de la Privacy. En 2022, ses équipes se concentrent notamment sur le déploiement d’autres réglementations relatives aux données personnelles telles que la LGPD (loi brésilienne), la PIPL (loi chinoise)…, pour répondre aux besoins de leurs clients implantés à l’international.