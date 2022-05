Inauguration officielle de l’incubateur Future4care

Lundi 16 mai, Future4care a officiellement été inauguré. Cet événement a donné l’occasion de rencontrer les start-up, les dirigeants de Sanofi, Capgemini, Generali et Orange mais également de découvrir l’espace collaboratif parisien de 6 500 m2 de Future4care. Depuis sa création le 10 juin 2021, l’incubateur de start-up européennes se fixe pour objectif de contribuer à l’innovation en matière d'e-santé. Il prévoit d’articuler ses programmes personnalisés autour de cinq labs dédiés à la data & l’IA, le financement, l’identification des enjeux de santé, l’expérience utilisateur et la communication. De fait, l’accompagnement des scale-up sur le plan industriel n’est pas le seul volet sur lequel agit Future4care.

"On ne peut pas manquer le virage du digital en santé en Europe"

La structure se constitue également d’un institut basé sur trois piliers. Alors que son think tank produit des contenus écrits autour de réflexions, son cercle favorise les échanges entre leaders d’opinion et décideurs. Enfin, son académie a pour vocation de former ses partenaires et les cadres de ses groupes fondateurs à la santé numérique. L’ambition est claire : éduquer les spécialistes du numérique à la santé et inversement. Olivier Guérin, professeur de gériatrie et vice-président de Future4care, précise : "On ne peut pas manquer le virage du digital en santé en Europe". Un propos porté par une vision commune. En ce sens, le Conseil scientifique et éthique de l’institut Future4care entend notamment encadrer l’innovation conduite par les protagonistes présents au sein de l’accélérateur.

Vingt nouvelles start-up tous les 6 mois

Lancé sur la thématique de la médecine personnalisée et la prise en charge du patient à distance, le premier appel à candidature de Future4care s’est tenu le 22 septembre dernier. À cette issue, vingt premières start-up avaient été révélées et bénéficient désormais de l’assistance et des espaces partagés de l’incubateur. Six mois après ce premier appel, Future4care annonce le deuxième, qui devrait également donner lieu à l’arrivée de 20 nouvelles start-up.

"On jugera l'efficacité de cet incubateur au nombre de partenariats qui se noueront"

De nouveaux partenariats inédits

Fort de son esprit de collaboration, Future4care s’est allié à PariSanté Campus et @Hôtel-Dieu en février dernier. Ce partenariat vise à mettre les expertises de chacun au service du développement rapide de solutions e-santé.

Mais ce n’est pas tout. En avril, les laboratoires Biocodex, spécialisés dans les microbiotes, les médicaments orphelins et la santé de la femme ont intégré Future4care. Tout premier acteur pharmaceutique à faire partie du programme, il intègre désormais son comité de sélection. Plus récemment, c’est la société biopharmaceutique UCB qui a rejoint les rangs de l’accélérateur et le même comité. Alors que Future4care multiplie les partenariats, Philippe Peyre, secrétaire général et vice-président de Sanofi insiste : "Nous voulons du concret, on jugera l'efficacité de cet incubateur au nombre de partenariats qui se noueront". En constant développement, Future4care a pour ambition de s’entourer d’acteurs clé pour mener à bien cet écosystème consacré à la santé numérique.

A la découverte de Kap Code et PK Vitalit !

A la découverte de Rofim et Knok !

A la découverte de ArcaScience et Casis !

Léa Pierre-Joseph