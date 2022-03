In Extenso Avocats renforce son savoir-faire en droit social

Sabrina Chekroun, accompagnée de sa collaboratrice Louise Forget, fait profiter de son savoir-faire en droit social et en droit de la protection sociale le réseau interprofessionnel d’avocats et d’experts-comptables In Extenso Avocats, basé à Paris. Avec plus de quatorze années d’expérience, la nouvelle associée intervient sur plusieurs aspects du droit social tels que les restructurations et les transferts d’activité, les réorganisations, la gestion des crises ou encore les situations de mobilité internationale auprès des grands groupes français et internationaux, des PME et des start-up.

Avant de rejoindre In Extenso Avocats en 2022, Sabrina Chekroun a exercé dans plus d’une dizaine en cabinets d’affaires internationaux, dont deux qui l’ont détachée à New York et à Londres. Elle enseigne également le droit des restructurations d’entreprise à l’université Paris Saclay depuis 2018. Avocate au barreau de Paris depuis 2008, elle est titulaire d’un master en droit social de l’université Panthéon-Sorbonne Paris 1.

Anaëlle Demolin