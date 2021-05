Implid choisit CWA pour sa branche en droit social

Après avoir annoncé au début de l’année 2021 la diversification de son offre par l’intégration du métier de notaire, Implid s’enrichit aujourd’hui de nouvelles compétences dans le domaine du droit social. Pour ce faire, la société pluriprofessionnelle d’exercice se rapproche du cabinet de droit social Chassany Watrelot Associés (CWA), afin d’étoffer sa branche juridique. CWA, qui devient ainsi l’une des marques expertes en la matière du groupe Implid, conserve son nom et son autonomie.

Un collectif d’experts

Ce rapprochement permettra aux deux structures, partageant les mêmes valeurs et les mêmes ambitions, de mettre en commun les compétences de leurs équipes au service de leurs clients. « Notre rapprochement avec le cabinet Chassany Watrelot Associés est un événement majeur pour le groupe. Notre projet de diversification étant aujourd’hui abouti, nous sommes convaincus qu’Implid doit maintenant consolider ses différents savoir-faire. Cette alliance nous permet à la fois de renforcer notre expertise en droit social grâce à de réels spécialistes à Lyon et à Paris, mais également de nous ouvrir à l’international, ambition forte pour Implid », explique Jean-Loup Rogé, PDG d’Implid.

Implid réunit un collectif d’experts mobilisés aux côtés d’entrepreneurs, de dirigeants et de décideurs d’entreprise. Experts-comptables, avocats, juristes, auditeurs, consultants ou encore recruteurs les conseillent et les accompagnent ainsi dans leur croissance. Également impliqués auprès de créateurs d’entreprises comme de groupes cotés, de start-up, de PME familiales ou encore d'ETI de croissance, les 800 collaborateurs d’Implid les épaulent dans la gestion leurs enjeux économiques. Le groupe peut également compter sur les différents acteurs de son écosystème (partenaires, start-up, institutions…) pour proposer des solutions innovantes et pérennes à ses clients.

Fondé en 1987 à Lyon, le cabinet CWA compte aujourd’hui plus de 60 avocats spécialisés en droit social, dont 16 associés. Avec ce rapprochement, Implid compte désormais près de 180 professionnels du droit, toutes professions confondues : avocats, notaires, juristes et huissiers de justice. Présent à Paris, Lyon, Sophia Antipolis, mais également au Maghreb, CWA apporte à Implid une ouverture à l’international, un axe de développement important pour la SPE.

Marine Calvo