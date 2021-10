Immobilier : Pensez aux chasseurs !

Vous cherchez un bien en vue d’investir dans l’immobilier, mais ne parvenez pas à trouver celui qui vous convient ? Ou vous ne disposez pas assez de temps pour vous en occuper ? Peut-être le cherchez-vous dans une région que vous ne connaissez pas encore ? Dans tous les cas, pensez aux chasseurs immobiliers ! A la différence d’une classique agence qui défendra avant tout les intérêts de ses clients vendeurs, un chasseur se concentrera sur vos attentes, et seulement sur celles-ci. En clair, il ne se limitera pas à un portefeuille de biens qu’il aurait en sa possession, mais s’ouvrira à l’ensemble des offres du marché. Ceci, en toute neutralité et dans le strict respect de ce que vous lui aurez demandé. Il suffira de lui spécifier au préalable le secteur géographique dans lequel s’axe votre recherche, de lui préciser votre stratégie d’investissement (patrimonial, équilibré ou à haut rendement), et bien sûr vos objectifs (rentabilité immédiate ou valorisation dans le temps), alors le tour sera joué ! Du moins, le chasseur immobilier y consacrera tout son temps en écumant à votre place l’ensemble des disponibilités répondant à vos critères. Disposant d’un grand réseau national d’acheteurs le leader du secteur Mon Chasseur Immo a pu le vérifier à maintes reprises : opter pour un chasseur vous fera économiser jusqu’à 160 heures de recherche, mais aussi jusqu’à 6% d’économies grâce aux négociations automatiquement entamées auprès du vendeur. Mais comment cela se passe-t-il, concrètement ?

Une recherche… ensemble !

Vous aurez beau avoir confié votre quête à un professionnel, c’est une vraie collaboration qui se nouera à chaque étape entre lui et vous. Lors d’un premier rendez-vous il écoutera vos besoins et vous définirez ensemble une stratégie de recherche en fonction des spécificités éventuelles du territoire. Son savoir-faire et sa parfaite connaissance de la zone concernée vous éviteront ainsi tous les écueils et les vaines recherches. Ce n’est qu’après cette étape primordiale que le chasseur commencera sa mission. D’abord en activant son réseau professionnel. Puis en accédant à l’ensemble des annonces mises en ligne à l’instant T. N’ayez crainte, il ne vous proposera pas pour autant l’ensemble des biens disponibles. Une pré-visite ou quelques appels téléphoniques l’aideront - avant de vous les proposer - à vérifier que les biens ne présentent pas de défauts majeurs à vos yeux. Il vous accompagnera ensuite lors de vos visites, apportant là toute son expertise tant sur l’agencement des lieux que sur les travaux à envisager, sur l’immeuble en lui-même, le quartier, sa localisation. Autant de paramètres que, souvent, nous n’envisageons pas dans leur globalité. Un bien vous a finalement séduit ? Parce que connaître le marché (et surtout les bons prix pratiqués sur le territoire) ne s’improvise pas, le chasseur immobilier vous aidera à vous positionner le plus avantageusement possible. Et bien sûr il saura immédiatement vous dire s’il s’agit là d’une bonne affaire ou, au contraire, si vous vous apprêtez à payer le prix fort. En parfait allié il vous aidera à chaque étape du processus d’achat, jusque chez le notaire. Voire bien plus loin. Comme chez Mon Chasseur Immo par exemple, qui vous proposera - le cas échéant - un service de conciergerie gratuit pour vous aider à l’emménagement. Un sacré gain de temps et d’argent, on vous dit !