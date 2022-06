Ilhem Alleaume (L'Oréal), apprenante continue

Les ressources humaines ne sont pas la première langue d’Ilhem Alleaume, loin de là. Avec une formation scientifique, elle exerce d’abord la profession d’ingénieure et se consacre à des sujets de développement durable. Passionnée par le monde qui l’entoure, les projets de transformation et le capital humain, elle choisit de se réorienter et d’accompagner les organisations pour les aider à affronter les défis de demain.

Apprendre à apprendre

Lors de ses années chez EDF, elle constate que l’apprentissage peut faire peur et que certains collaborateurs ne croient pas en leurs capacités. Les rênes du département formation de L’Oréal en main, elle participe au lancement du programme "Apprendre à Apprendre" et transforme les offres de formations en sessions digitales à destination des salariés afin de les libérer de leurs freins et de prendre conscience de leur potentiel. La démarche est profondément inclusive : chaque collaborateur est concerné, peu importe son niveau ou sa catégorie sociale. Ilhem Alleaume est fière d’annoncer que près de 2 500 personnes ont été touchées par ce programme. Toujours inspirée par les autres, elle rencontre Mohamed Boclet, un vice-champion du monde de lecture rapide qui accompagne des associations de quartier afin de transmettre son amour du savoir. Ensemble, ils mettent au point un programme numérique sur l’efficience cognitive, pour L’Oréal. Décliné en quatre webinaires, ce programme propose des méthodes de lecture rapide et des techniques de mémorisation. Entre 200 et 350 collaborateurs ont répondu présents à chaque session.

Construire le futur

Engagée sur les questions de responsabilité sociétale, Ilhem Alleaume participe au lancement de "L’Oréal pour le Futur" – un programme dont l’ambition est de mettre au coeur des projets du groupe les sujets environnementaux. Le learning est "absolument clé" afin que les collaborateurs puissent réellement en comprendre les enjeux. Pour ce faire, Ilhem et ses équipes ont utilisé la technologie du live event et mis en place des sessions de webinaire au cours desquelles des contenus de formation, adaptés à chaque métier de la chaîne L’Oréal, sont délivrés. Le groupe atteint son objectif : 100 % de ses collaborateurs ont été formés en 2020 et 2021, 315 000 heures de formation ont été dispensées l’année passée et plus de 20 000 ressources pédagogiques et formations certifiantes ont été mises à disposition. Convaincue que le learning constitue un levier de performance des entreprises, la people development & learning director du leader mondial de la beauté a pris soin d’adapter tous les plus grands programmes du groupe en classes virtuelles. Des formations en live, d’une durée moyenne de deux heures, ont été déployées à grande échelle, mobilisant experts et fonctions clés afin d’accompagner la montée en compétences des apprenants.

Engagée et inspirante

Forte de ces succès, Ilhem Alleaume continue sur cette trajectoire. L’année 2022 est, à ses yeux, cruciale car L’Oréal va lancer son nouveau SIRH – OneProfil – et fêter les 50 ans de la création du département de l’éducation permanente. à cette occasion, tout le catalogue de formation sera mis à disposition de tous les salariés, ainsi que plus de 20 000 contenus inédits. Ilhem Alleaume souhaite "offrir le meilleur aux collaborateurs". Parmi ses modèles, elle n’hésite pas à citer François Dalle, ancien DG de L’Oréal, qui a toujours eu pour passion d’aider les collaborateurs à grandir ou bien sa mère qui, petite fille, ne cessait de lui répéter que "tout est possible".

Ilhem Alleaume se définit elle-même comme une "apprenante continue" et croit profondément en la culture informelle, le capital humain et la transmission du savoir.

Clémence Galland