Idea Avocats se renforce en protection des données personnelles

Fondé en 2016 par Nathalie Metallinos et Julie Ruelle, Idea Avocats propose une offre de services juridiques en IP/IT recouvrant le droit de l’Internet, des contrats informatiques, des données personnelles et de la propriété intellectuelle. La boutique qui reposait auparavant uniquement sur les deux fondatrices compte à présent une nouvelle avocate parmi son équipe : la counsel Nana Botchorichvili. Cette arrivée permet notamment au cabinet de consolider son positionnement international.

Spécialiste du droit de la protection des données personnelles, Nana Botchorichvili assiste des entreprises et des organismes publics sur toutes les problématiques domestiques ou internationales liées à son domaine de compétences. Elle intervient notamment dans le cadre d’audits et d’analyses d’impact, de réponses aux demandes d’exercice des droits et plaintes des personnes concernées et en matière de conformité pour les transferts internationaux de données personnelles. L’avocate accompagne également ses clients sur tous les aspects contractuels et réglementaires qu’implique le déploiement de leurs projets informatiques. Inscrite au barreau de Paris depuis 2012, elle a exercé presque cinq ans chez Bird & Bird avant de rejoindre la Cnil en tant que juriste auprès du service des affaires européennes et internationales. Titulaire d’un master 2 en droit international et organisations internationales et du CIPP/E, la certification délivrée par l’Association internationale des professionnels de la vie privée, Nana Botchorichvili est également chargée d’enseignement au sein des universités Panthéon Assas et Paris Descartes.

Léna Fernandes