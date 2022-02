Ian De Bondt, le recruteur qui fait la différence

Un rendez-vous avec Ian De Bondt ? Il y a fort à parier qu’il vous invitera dans son restaurant préféré, QG de “tous ses matins et déjeuners”. Il fera un signe de la main chaleureux au garçon de café au fond de la salle, plaisantera avec l’hôtesse à l’entrée. L’adresse est tout près de Fed Légal, le cabinet de recrutement juridique dont il est le directeur associé. Au départ, Ian De Bondt étudie le droit en parallèle d’une carrière d’athlète en équipe de France. Il tente un passage dans un cabinet d’avocats, ne parvient pas à s’y projeter, arrive dans le recrutement “grâce à une rencontre”. C’était il y a quatorze ans. Un premier cabinet, puis un deuxième… “Je comprends que j’ai trouvé ma voie.” Ian De Bondt envoie sa candidature à Fed Finance, qui lui propose un projet un peu fou : monter Fed Légal, un cabinet à part entière au sein d’une entreprise qui n’intervenait jusqu’alors que sur les recrutements de profils financiers. On est en janvier 2010, Ian De Bondt se sent chanceux : “Ils m’ont fait confiance à 26 ans.”

Plasticité

Et ils ont eu raison. De ses précédentes expériences, Ian De Bondt a tiré une leçon : “J’ai pu me rendre compte du caractère assez dépassé du positionnement commercial de certains cabinets de recrutement.” Avec le temps, il a compris la recette pour durer : “Il faut se pencher sur son secteur, aller au-devant des problématiques de ses clients : l’hyper-standardisation de l’industrie du recrutement est dangereuse et toute la difficulté est de trouver le juste alliage entre l’innovation et la mise en place de process permettant la mutualisation des compétences et le travail individualisé du consultant qui, à mon sens, est celui qui fait la différence pour le client.” Savoir faire du sur-mesure, aussi. Notaires, avocats, directeurs juridiques… Le relationnel change en fonction du profil du client. “Le travail standardisé pourra être bien fait, mais il ne sera pas nécessairement satisfaisant.” C’est le consultant qui fait la différence, “bien plus que le cabinet”.

Ian De Bondt, l’homme, est affable, athlétique, “toujours un peu speed”. Professionnellement, il est disponible – “le fil conducteur des métiers de conseil”, sait s’engager et connaît le marché par cœur. Quand on coche ces cases, “c’est un métier dans lequel on peut exprimer une vraie liberté de ton et d’action. C’est cette plasticité qui me plaît et c’est ainsi que je le présente à mes équipes : créer votre propre métier ! ”. Chez Fed Légal, tous les consultants sont invités à affirmer leur positionnement individuel : “Chacun doit devenir une marque, être un influenceur dans son champ d’action professionnel.” Ce qui plaît notamment à Ian De Bondt, c’est de travailler pour de jeunes juristes. Il aime accompagner “ceux qui sont en train de construire un business plan pour s’associer : je peux les aider à trouver un cabinet qui leur correspond.”

Sentir le marché

Dans le milieu du recrutement, tous les acteurs s’influencent mutuellement. Les cabinets ont dû évoluer au contact de leurs concurrents, de leurs clients aussi. Clients qui ont changé : “Les directeurs juridiques, par exemple, ont pris une place de plus en plus importante. Ils ont su prendre la parole et s’imposer comme des acteurs incontournables du développement de leur entreprise.” C’est aussi parfois par le candidat qu’un poste peut se créer. Ian De Bondt n’hésite pas à recommander un profil à un client qui n’est pourtant pas en recherche, “car le client attend de son chasseur qu’il soit force de proposition, qu’il anticipe, qu’il sente le marché pour lui.”

"Si j’avais l’impression de n’être qu’un passeur de plats, je ne ferais pas ce métier depuis quinze ans"

En gagnant la confiance de leurs clients, les cabinets de recrutement se sont forgé un pouvoir d’influence. Ils peuvent impulser une dynamique, avoir un impact. C’est ce qui plaît au consultant : “Si j’avais l’impression de n’être qu’un passeur de plats, je ne ferais pas ce métier depuis quinze ans.” Le jour où il s’est senti fier d’une proposition ? “Quand j’ai convaincu des clients de s’intéresser à une candidate au parcours atypique. Sans la confiance qu’ils me portaient, elle n’aurait sans doute même pas été reçue en entretien. Vu l’extrême tension du marché, mon message aux clients est le suivant : ouvrez-vous aux atypiques.” Et écoutez la série de podcasts L’Entrepreneur du Droit by Fed Légal, lancée par le cabinet en mai 2021 pour “porter les voix des professionnels du droit”. Ils y parlent de leurs métiers et des défis rencontrés dans leurs activités. L’épisode 8 accueille un invité spécial : un homme qui n’a désormais plus (trop) de secrets pour vous.

Olivia Fuentes