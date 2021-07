I. Ould (Wynd) : "Nous avons l’ambition d’être le leader européen du commerce unifié"

Décideurs. Quel est le champ des possibles de votre solution Wynd ?

Ismaël Ould. Notre métier est la gestion des flux : l’encaissement et la logistique. Notre offre se décline en cinq volets : l’encaissement omnicanal, l’orchestration de la commande (stock, picking), la gestion des équipes, plannings et prises de rendez-vous, suivis de la gestion des transporteurs et, enfin, de celle des promotions et programmes de fidélité.

Vous venez de faire l’acquisition de Symag, filiale du groupe BNP Paribas, fournisseur de solutions pour les retailers en matière d’encaissement, de fidélisation, de promotion et services aux points de vente. Quelles synergies avec Wynd ?

Cette entreprise a été fondée il y a plus de 30 ans par les Galeries Lafayette. Elle est devenue le leader français en gérant plus de 80 000 caisses pour des enseignes de références comme la Fnac, Carrefour ou encore Casino. Plus de 15 milliards d’euros de transactions passent ainsi par les systèmes de Symag chaque année. Nous collaborions déjà avec eux depuis quelques années car notre solution était interfacée avec leur système et nous avons saisi l’opportunité de ce rapprochement capitalistique.

"Symag possède une brique promotion et fidélité, une nouveauté et vraie valeur ajoutée pour Wynd"

Les synergies seront visibles tout d’abord dans l’offre car nous serons capables de proposer des perspectives technologiques très fortes entre nos clients et la base installée de Symag grâce à notre asset technologique. Le deuxième, ce sont les hommes car Symag compte près de 200 talents répartis sur le territoire français, offrant ainsi des perspectives de télétravail en région. Symag possède enfin une brique promotion et fidélité, une nouveauté et vraie valeur ajoutée pour Wynd.

Quelles sont vos perspectives de développement ?

Grâce à cette acquisition, nous avons l’ambition de devenir le leader européen du commerce unifié et d’augmenter rapidement notre croissance pour être à même de proposer une véritable alternative face aux gros éditeurs américains de logiciels. Comme nous avons déjà des clients en Europe, nous allons accélérer en réalisant notamment de nouvelles acquisitions.

Comptez-vous conquérir d’autres secteurs ?

Nous comptons continuer à nous développer sur les quatre secteurs où nous sommes déjà positionnés : la distribution alimentaire, la distribution spécialisée avec l’électronique et le bricolage, le luxe et la cosmétique et enfin l’hospitality. Nous sommes également en train d’analyser de nouveaux champs comme celui du BtB qui est actuellement en très forte croissance et en pleine transformation digitale.