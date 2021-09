Hujé Avocats se dote d’un conseiller scientifique

Fondé l’année dernière par Jérémie Jardonnet et Hugues Ciray, Hujé Avocats propose une offre consacrée au droit social et privilégiant une approche sectorielle. Après avoir coopté sa troisième associée il y a quelques mois, il poursuit son développement en créant un conseil scientifique grâce à l'arrivée du professeur Laurent Milet. Faisant bénéficier le cabinet de son savoir-faire académique et pratique, ce dernier assistera tout particulièrement le pôle conseil et contentieux des comités sociaux et économiques qui intervient auprès des représentants du personnel ainsi que des organisations syndicales.

Diplômé du master 2 en droit social de l’université Panthéon Sorbonne, Laurent Milet à obtenu le titre de docteur en droit au sein de l’université de Perpignan en 1988 après avoir soutenu sa thèse sous la direction du professeur Yves Saint-Jours. Il a été chargé de travaux dirigés de 1983 à 1988 à l’université Panthéon Sorbonne et a intégré la rédaction de la Revue pratique de droit social en 1984. Il en est devenu le rédacteur en chef en 1995, une fonction qu’il occupe encore aujourd’hui. En 2000, le professeur collabore avec Maurice Cohen sur l’ouvrage Le droit des comités d’entreprise et des comités de groupe dont il prend la succession en 2012 au décès de ce dernier. Ce texte a aujourd’hui été rebaptisé Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe. Depuis 2003, il enseigne le droit du travail et le droit de la protection sociale à l’université Paris Saclay en tant que professeur associé, principalement au sein du master en droit et pratique des relations du travail.