Hujé Avocats nomme sa troisième associée

Arrivée il y a un mois chez Hujé Avocats, Mouna Benyoucef en devient la troisième associée aux côtés de Jérémie Jardonnet et Hugues Ciray.

Spécialisée en droit du travail, l’avocate propose ses compétences tant en droit individuel qu’en droit collectif. Elle conseille les salariés et les représentants du personnel pour leurs problématiques liées à la protection et la sécurité sociale, le droit administratif et pénal du travail ainsi qu’en droit de la presse. Forte d’un savoir-faire spécifique pour les litiges individuels des cadres, elle traite à ce titre les questions relatives au temps de travail, aux heures supplémentaires, à la surcharge de travail mais aussi aux stratégies d’évolution de carrière et à la négociation de départs. Au sein du cabinet de niche en droit social, Mouna Benyoucef a également développé un outil de décompte du temps de travail utilisé dans le cadre de litiges prud’homaux. Avant d’être inscrite au barreau parisien, elle a été juriste pour le Défenseur des droits et le syndicat CFTC entre autres. Elle prête serment en 2015 et exerce indépendamment jusqu’en mars dernier lorsqu’elle intègre Hujé Avocats. Membre du Cercle de réflexion Maurice Cohen, elle publie régulièrement dans la Revue pratique de droit social.

Fondé l’année dernière par Jérémie Jardonnet et Hugues Ciray, Hujé Avocats est un cabinet de niche en droit social et plus spécifiquement au droit individuel et collectif du travail, de la sécurité sociale, au droit administratif du travail et au droit de la presse. Évoluant dans des secteurs variés (pharmaceutique, télécommunication, grande distribution, transport, culture, luxe, industrie…), l’enseigne compte désormais trois avocats associés.

Léna Fernandes