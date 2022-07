Huitième associée en banque et finance pour Hogan Lovells

Cassandre Porges muscle les équipes de Hogan Lovells présentes à Paris en intégrant le département banking and loan finance aux côtés des associés Sabine Bironneau et Alexander Premont. Elle apporte son savoir-faire en matière de financement d'acquisition, de financement à effet de levier et lors des opérations de restructuration, savoir-faire qu’elle a développé au cours de ces vingt dernières années. Une expérience qui lui permet de conseiller les sponsors de private equity, les entreprises emprunteuses et prêteuses. Paul Mullen, global head of banking chez Hogan Lovells, déclare : "[Les compétences de Cassandre Porges] renforceront notre équipe banking and loan finance à Paris, l'une des principales équipes en financement de prêts sur le marché qui se positionne sur des dossiers présentant la plus haute complexité."

L’avocate commence sa carrière chez Ashurst où elle exerce pendant près de trois ans. Elle décide de quitter la structure pour le bureau parisien de Weil Gotshal & Manges. Elle reste dix-huit ans au sein de la firme américaine où elle travaille en qualité de counsel. En septembre 2022, elle rejoindra Hogan Lovells et deviendra la huitième associée du département banking and loan finance à Paris. Cassandre Porges est titulaire de deux masters de l’université Panthéon-Sorbonne : un en droit bancaire et financier et un en droit commercial et droit des affaires. Elle est également diplômée de HEC et de l’ESCP en droit et management international.

Anaëlle Demolin