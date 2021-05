Hughes Hubbard & Reed consolide sa pratique sociale

Chez Hughes Hubbard, Monique Figueiredo intègre l’équipe consacrée au droit social, composée de Nadine Voisin, senior counsel, et de deux collaboratrices Isabelle Benisty et Diana Tiron. Experte du droit du travail, elle accompagne des entreprises françaises et internationales en conseil ainsi qu’en contentieux pour l’ensemble de leurs problématiques liées à l’emploi. Représentant ses clients devant les juridictions civiles et administratives, dans le cadre de litiges individuels et collectifs, elle les assiste également lors de restructurations liées à la fermeture de sites, à la mise en œuvre de plans sociaux et à la négociation de conventions collectives. L’avocate intervient dans de nombreux secteurs dont ceux de l’IT, de l'emballage, de la chimie, de la pharmacie, du luxe, des cosmétiques, du divertissement, de la métallurgie et de la finance. Au sein du département droit social de Hughes Hubbard & Reed, elle sera amenée à collaborer avec les pôles anticorruption et enquêtes internes lors de procédures RH de la mise en place des codes de conduite et de dispositifs d’alerte professionnelle qu’au cours des enquêtes. Avant de rejoindre son nouveau cabinet, Monique Figueiredo a exercé chez Landwell & Associés (devenu PwC Société d’Avocats), FTMS Avocats, Coblence & Associés, Hoche Avocats, Eversheds Sutherland et DS Avocats. Titulaire d'un DEA de droit international économique de l'université Panthéon-Sorbonne ainsi que d'un DESS de droit des affaires et d’une maîtrise en sciences de gestion, spécialité droit des affaires internationales de l'université Paris Dauphine, elle parle couramment français, anglais, espagnol et portugais.

Cabinet d’avocats international, Hughes Hubbard & Reed dispose de 8 bureaux à New York, Washington D.C., Kansas City, Los Angeles, Miami, Paris, Tokyo et Rio de Janeiro. Installé depuis plus de cinquante ans au cœur de la capitale française, il affiche des compétences en corporate, droit bancaire et financier, droit social, propriété intellectuelle, arbitrage commercial international et contentieux. L’enseigne bénéficie également d’un groupe spécialisé dans les enquêtes internes et l’anticorruption au sein de son équipe parisienne qui compte 40 avocats dont désormais 8 associés.

Léna Fernandes