Hughes Hubbard Paris consolide sa pratique conformité

Anticorruption, sanctions économiques et contrôle des exportations, devoir de vigilance, lutte contre le blanchiment de capitaux… Avec la nomination de Marie-Agnès Nicolas au rang d’associée, Hughes Hubbard Paris souhaite renforcer son volet conformité, aussi bien en conseil et contentieux qu’en matière d’enquête interne. L’équipe compte désormais 5 associés, 2 counsels – dont Jan Dunin-Wasowicz, lui aussi promu en ce début d’année - et 22 collaborateurs et juristes, pour la plupart admis à plusieurs barreaux étrangers.

Depuis son arrivée chez Hughes Hubbard & Reed, en 2010, Marie-Agnès Nicolas fait partie des équipes anticorruption & enquêtes internes et contentieux. Elle a, au fil des années, développé un savoir-faire particulier dans la conduite des enquêtes internes et dans l’accompagnement des entreprises soumises aux contrôles de l’Agence française anticorruption. Ses clients, en grande partie des multinationales, lui ont appris à maîtriser les problématiques transfrontières et les demandes de régulateurs étrangers, comme le department of justice et la securities and exchange commission aux États-Unis. Marie-Agnès Nicolas est diplômée de Sciences Po et de l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. En parallèle de son activité d’avocate, elle publie des articles, anime des conférences et dispense des séminaires de formation.

Olivia Fuentes