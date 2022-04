HPML promeut trois de ses avocates

HPML promeut trois de ses collaboratrices seniors en qualité de counsels : Virginie Florance et Marina Llobell, membres de l’équipe corporate, M&A et private equity, ainsi que Claire Bourgeois, membre de l’équipe droit social. Avec ces nominations, le cabinet compte désormais quatre counsels. "Ces nominations reflètent tant notre volonté de valoriser nos talents que notre fierté de les accompagner dans l'évolution de leur carrière, commentent les associés de l’enseigne. Pour chacune d'entre elles, ce nouveau statut est la conséquence méritée d'une maturité dans leur expertise respective et d'un engagement constant et apprécié auprès de nos clients."

Chargée du bureau lyonnais de HPML, Virginie Florance est une experte des fusions-acquisitions, du private equity et du droit des sociétés. Elle conseille ainsi des groupes et des fonds d'investissement, français et étrangers, dans le cadre de leurs opérations d'acquisition et de cession ainsi que de restructuration nationales et internationales. Titulaire d’un master grande école de l’Edhec, l’avocate a exercé chez DS Avocats avant de rejoindre HPML en 2015. Marina Llobell intervient elle aussi dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions et de private equity pour le compte de sociétés, de groupes et de fonds d’investissement. Elle traite également des litiges liés au droit des sociétés comme des conflits entre actionnaires, des contentieux haut de bilan ou des contentieux post acquisitions. Avant d’intégrer sa maison actuelle en 2016, l’avocate a travaillé chez SK & Partner. Elle est diplômée d’un master 2 en droit des affaires et droit économique de l’université de Sophia Antipolis ainsi que d’un master 2 en droit de propriété intellectuelle de l’université d’Aix-Marseille. Enfin, Claire Bourgeois intervient, tant en conseil qu’en contentieux, pour toutes les problématiques de droit social. L’avocate bilingue a auparavant exercé chez CMS Francis Lefebvre Avocats et Freshfields Bruckhaus Deringer avant de rejoindre HPML en 2017. Elle est diplômée d’un master de droit comparé de l’université d’Oxford et d’un master 2 de droit privé général de l’université Panthéon Assas.

