Homadata by Wüest Partner : la donnée au service de l’immobilier

Connue sous le nom de Bon de Visite, puis de Homadata, la start-up a entamé depuis septembre 2021 un nouveau chapitre de son histoire, devenant Homadata by Wüest Partner en vue de marquer sa transformation en filiale du groupe suisse Wüest Partner. Décryptage.

Transparence et data

Après quinze années passées au sein de grandes entreprises du CAC 40, John-Guy Park décide en 2015 de se lancer dans sa propre aventure entrepreneuriale, posant les premiers jalons de ce qu’est aujourd’hui Homadata by Wüest Partner. Alors que l’immobilier tend de plus en plus à devenir une profession digitalisée, l’actuel CEO veut proposer un outil permettant, par l’usage de données multiples, de rendre plus transparent ce secteur d’activité. Dès lors, l’ambition est d’offrir à la fois aux professionnels et aux particuliers l’accès à une information complète, permettant de les accompagner dans leur prise de décisions, par des outils intégrant toutes les informations utiles dans le cadre de l’achat, de la vente ou encore de l’investissement et de la location immobilière.

Pour le moment implanté sur le marché français, l’entreprise présente ainsi une plateforme de données géolocalisées, dont le contenu est sans cesse alimenté en temps réel. L’équipe se compose de data scientists et d’ingénieurs, qui fournissent des informations immobilières à leur clientèle grâce à diverses données. Ces dernières sont d’origines diverses , tantôt provenant d’administrations, d’autres du travail des data scientists, parfois de partenaires privés. Après qu’elles aient été traitées et analysées, la récolte de l’ensemble de données permet de valoriser un bien, en décryptant l’environnement dans lequel il se trouve. À titre d’exemple, il sera notifié que la présence d’une gare, bien que pouvant générer des nuisances sonores, augmente la valeur d’un bien, par l’accès direct qu’il possède d’un réseau de transports.

L’entreprise revendique ainsi l’usage de données économiques, environnementales, socio-démographiques, cadastrales, et même fiscales afin d’offrir un bilan complet et précis de la situation. L’ensemble des produits proposés par la start-up se présentent sous la forme d’interfaces de programmation (API pour Application Programming Interface), entrant en interaction avec le système d’information de l’utilisateur. Le niveau de détails est modifiable selon les besoins recherchés, les données récoltées par Homadata pouvant ensuite être directement envoyées sur des applications tierces, utilisés par les consommateurs et les professionnels du secteur.

L’offre développée par l’entreprise semble avoir déjà réussi à convaincre, comme en témoigne Natalia Kulpa, chef de projet marketing clients au Crédit Agricole d’Île-de-France : "L’intégration des solutions Homadata nous a permis de développer et proposer à nos clients des parcours uniques et innovants sur leurs projets immobiliers, et ainsi continuer à dynamiser nos services d’accompagnement de bancassurance."

Expansion

La start-up a évolué depuis 2015, pour finalement rejoindre Wüest Partner, société de services dans le secteur de l’immobilier. John-Guy Park s’enthousiasme de cette association, parlant d’une "compréhension commune de la dynamique du marché de l'immobilier" et rappelant que des liens existaient déjà par le passé : "Nous avons déjà collaboré avec succès sur le plan technologique et commercial avec Wüest Partner depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il est naturel et souhaité d'associer nos compétences pour satisfaire nos ambitions d'innovation dans le secteur de l'immobilier." Il est certain que cette incorporation au sein d’un groupe comptant 300 collaborateurs sur onze sites dans toute l’Europe ne peut qu’être bénéfique à l’expansion et à la réussite de l’entreprise.

Émile Le Scel