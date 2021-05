Hogan Lovells recrute en financement à Bruxelles

Les deux nouveaux associés du bureau belge de Hogan Lovells, Ivan Peeters et Philip Van Steenwinkel, sont accompagnés par trois collaborateurs. La nouvelle équipe a vocation à développer l’offre du cabinet en finance, marchés de capitaux et réglementation financière.

Ivan Peeters axe sa pratique sur le conseil en matière de transactions financières, de financements structurés, de marchés de capitaux, de réglementations des valeurs mobilières, de restructurations et de réglementation du secteur financier. L’avocat possède également une fine connaissance des institutions et des marchés financiers, ce qui lui a permis de contribuer à l’évolution de la législation belge, notamment en ce qui concerne les obligations sécurisées, la titrisation, les contrats de garantie ou encore les valeurs mobilières. Auparavant, il a exercé en qualité de juriste corporate et financier au sein du groupe financier belge de banque et assurances KBC. Il a ensuite intégré en tant qu’associé le cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer, avant de rejoindre Stibbe puis PwC Legal.

Philip Van Steenwinkel se concentre sur le droit bancaire et financier, notamment les transactions portant sur le marché des capitaux, de financement structuré et les produits dérivés ainsi que d'autres produits financiers. Il représente ainsi des institutions financières et des sociétés belges dans leurs opérations locales ou internationales. L’avocat a commencé sa carrière comme collaborateur chez Freshfields Bruckhaus Deringer, avant d’intégrer Stibbe en qualité de counsel puis PwC Legal en tant qu’associé.

"Ces arrivées marquent une étape importante dans la volonté de renforcer notre offre en finance à Bruxelles, en particulier dans le contexte du Brexit", réagit David Gibbons, à la tête de la pratique mondiale corporate et finance de Hogan Lovells. Grâce aux expériences respectives des deux nouveaux associés, le cabinet sera en mesure de mieux soutenir ses clients dans leurs opérations de financement transfrontalières et dans toute la région européenne. Hogan Lovells est présent dans plus de 24 pays et regroupe plus de 2 800 avocats, répartis dans ses 45 bureaux basés en Amérique du Nord et du Sud, en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Marine Calvo