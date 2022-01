Hogan Lovells nomme deux nouvelles associées à Paris

Quatorze en Europe, douze aux États-Unis et un à Hong Kong : en début d’année, Hogan Lovells a nommé 25 nouveaux associés. “Ces promotions reflètent le large spectre de nos pratiques dans le monde entier, et plus particulièrement notre force dans un certain nombre de secteurs clés.” Deux nominations concernent le bureau parisien du cabinet : celles de Laura Asbati et d’Astrid Zourli, respectivement en marchés de capitaux et restructuring.

Laura Asbati totalise plus de quinze ans d’expérience en matière d’opérations de marchés de capitaux, en France et à l’étranger. Elle conseille institutions financières, gestionnaires d’actifs et corporates. L’an passé, elle est intervenue sur l’une des opérations de créances commerciales plurijuridictionnelles les plus importantes du marché : la première opération de titrisation publique de créances de loyers d’équipements professionnels d’une grande banque tricolore.

Astrid Zourli, quant à elle, s’est spécialisée en procédures collectives nationales et transfrontalières, restructurations de dette et d’equity et distressed M&A. Elle touche à des secteurs d’activité variés : retail, transport maritime et routier, industrie de la verrerie, santé, énergie. Elle a travaillé sur les dossiers Bourbon, Technicolor ou Remade.

Olivia Fuentes