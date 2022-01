Hoche Avocats développe son activité de financement bancaire

Chez Hoche Avocats, en 2022, le financement bancaire va prendre de l’ampleur. Et c’est une nouvelle associée, Ariane Berthoud, spécialisée dans les opérations bancaires, financement d’acquisitions et de LBO et financements de projets, qui va les y aider. L’avocate, chargée du département financement, travaillera en collaboration avec celui du corporate M&A - private equity. Pour elle, c’est “l’occasion de s’associer à un cabinet ambitieux et de participer à un projet de développement qui passe par des valeurs et des objectifs partagés”. Pour Hoche, c’est un atout majeur “pour renforcer notre activité et offrir le meilleur service à nos clients”, se félicite Jean-Luc Blein, membre du comité exécutif de Hoche Avocats.

En 2022, Ariane Berthoud fêtera sa vingtième année d’avocature. Depuis sa prestation de serment, elle avait évolué au sein du même cabinet, Hogan Lovells. Elle est diplômée d’un DESS en droit du commerce international de l’université de Paris 10 Nanterre, et a aussi obtenu un LL.M à l’université de Kent.

Olivia Fuentes