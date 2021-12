Hines acquiert l’ancien siège de Weill à Paris

Hines étoffe son portefeuille immobilier avec l’acquisition auprès de la famille Weill - propriétaire historique des lieux - d’un prestigieux immeuble situé dans le 18ème arrondissement de la capitale.

Histoire et historique

Erigée en 1922, La Manufacture intègre ainsi le patrimoine du fonds pan-européen HECF. Imaginé par Paul Dupré-Lafon à la demande de Robert Weill, l’architecte-décorateur de référence de l’Art Déco, l’actif se situe au 8-10 rue Livingstone, près des jardins situés en contrebas de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Abritant deux espaces commerciaux loués en totalité et des bureaux, La Manufacture affiche un taux d’occupation de 76 %. Atelier de confection transformé en ensemble mixte bureaux et commerces, La Manufacture a été entièrement rénovée entre 2014 et 2016 par Moussafir Architectes Associés. L’immeuble développe 4 783 m² de surface utile. Le rez-de-chaussée et le premier niveau en infrastructure accueillent une vaste surface commerciale (près de 1 200 m²) louée à une société de vente de tissus et une boutique d’environ 300 m² occupée par Weill. Les trois premiers étages abritent des bureaux occupés par un éditeur d’applications web et mobiles. 959 m² de bureaux, aux quatrième et cinquième étages, seront prochainement disponibles à la location, offrant de magnifiques vues sur Montmartre et la Basilique du Sacré Cœur. Parfaitement connectée, La Manufacture est située à 300 mètres de la station de métro Anvers (ligne 2) et à 750 mètres du hub multimodal de la Gare du Nord, dans un quartier de Paris commercial, économique, culturel et touristique en profonde transformation.

Dimension patrimoniale

"Au-delà de sa dimension patrimoniale, La Manufacture démontre qu’un nouvel usage et une organisation réinterprétée permettent à un bâtiment historique de rivaliser avec les réalisations contemporaines en termes d’attractivité. Nous sommes fiers d’ajouter à notre portefeuille un actif signé du "pape" du mouvement Art Déco. La Manufacture est un symbole parisien d’un immobilier haute couture." explique Xavier Musseau, Président de Hines France. Pour cette acquisition, Hines France était conseillée par le cabinet d’avocats Lacourte Raquin Tatar, l’étude notariale Lasaygues, PwC Société d’Avocats pour le volet fiscal, PwC Transaction services sur les plans financier et comptable ainsi que EPPY au niveau technique. La famille Weill était assistée par les cabinets d’avocats Decool-Elberg et Bretlim-Fortuny, l’étude notariale Regnier. Il s’agit d’une transaction Catella réalisée dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas Real Estate.

AC