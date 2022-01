Hesus : terres promises

Positionné sur l’ensemble des expertises stratégiques, opérationnelles et logistiques avec une maîtrise éprouvée des sites et sols pollués, Hesus accompagne tous les acteurs du BTP lors de la conception, la construction et la démolition des infrastructures et bâtiments dans la gestion des terres et des déblais. Décryptage.

Genèse et concept

De la demande de devis aux documents de traçabilité, en passant par le suivi quotidien et les commandes de camion, Hesus simplifie la logistique quotidienne du chantier et favorise le recyclage des terres qui en sont issues. Emmanuel Cazeneuve, son fondateur et PDG, indique : “La genèse d’Hesus c’était d’imaginer quels services nous pouvions proposer pour évacuer les terres de chantier. À l’époque, la prise de conscience de la valeur des terres n’était pas largement répandue dans le BTP. Il y a treize ans, on parlait encore peu des terres, de leur valeur et encore moins de leur recyclage.” Il décide alors de créer une plateforme numérique offrant un service logistique vertueux en identifiant les lieux de recyclage les plus proches tout en amplifiant l’optimisation des flux et en réduisant le nombre de kilomètres parcourus par les camions. Alors que les enjeux environnementaux génèrent de plus en plus de contraintes pour les chantiers de construction, la réglementation accompagne la croissance d’Hesus, lorsqu’elle n’est pas amorcée, directement, par ses dirigeants. C’est ainsi qu’ils ont convaincu quelques députés français et européens de la nécessité de la traçabilité des terres. Aujourd’hui, la société manœuvre à travers plusieurs piliers : le transport et le traitement, la traçabilité et le recyclage des terres, le tout soutenu par une plateforme numérique unique, moteur indispensable du développement de l’entreprise.

Expansion territoriale

Présent sur six pays, le groupe gère chaque année près de deux millions de tonnes de terre en France et en Europe pour 750 chantiers environ et valorise en moyenne 82 % des déblais sur ces chantiers. Hesus se développe depuis treize ans : sa croissance régulière et soutenue repose sur une anticipation permanente des besoins des clients, des marchés et de la réglementation. Reconnu pour la performance et l’avance technologique de ses solutions numériques, Hesus poursuit résolument son effort d’innovation afin d’accroître sa compétitivité, d’optimiser les coûts pour ses clients et de réduire l’empreinte carbone des chantiers. Avec une croissance de 25 % en 2021 qu’il prévoit aussi significative en 2022, le groupe ambitionne d’envahir les États-Unis, projet dans les tuyaux depuis quelques années mais retardé par la crise sanitaire. “On va construire l’équivalent de New York chaque mois pendant trente ans” explique Emmanuel Cazeneuve, reprenant des propos de Bill Gates. Des perspectives séduisantes pour le BTP, qui impliquent néanmoins une certaine frugalité, le secteur étant le plus grand consommateur de matières premières non renouvelables.

Une implication durable évidente, qui se traduit par un business model ambitieux, un impact sociétal authentique, et qui se prolonge dans une démarche RSE sincère, un engagement solidaire, en faveur de la diversité et de l’inclusion et la promotion du développement et de l’épanouissement de ses collaborateurs. Un envers du décor aussi propre que la vitrine.