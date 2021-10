Herbert Smith Freehills se renforce en financement de projets

Portant l'ambition de développer son activité en financement de projets en France mais aussi sur le plan mondial, Herbert Smith Freehills attire un nouvel associé spécialiste en la matière au sein de son bureau de parisien. Michaël Armandou intègre ainsi l’équipe finance du cabinet d'avocats d'affaires international. Il sera amené à travailler en étroite collaboration avec les équipes projets et corporate de l’enseigne, notamment avec Christophe Lefort, l’associé responsable de la pratique infrastructures.

Membre du barreau de Paris depuis 2005, Michaël Armandou est un spécialiste en financement de projets, financement structuré et développement de projets. Conseil des sponsors, des prêteurs, des investisseurs institutionnels, des gouvernements ainsi que des institutions financières internationales en Europe, en Afrique et en Amérique, il opère dans les secteurs portuaire, autoroutier, ferroviaire, des télécoms, des infrastructures et de l'énergie. Avant de rejoindre Herbert Smith Freehills, l’avocat a exercé chez Freshfields puis chez Willkie Farr & Gallagher où il avait été nommé special european counsel en 2014 puis associé en 2015. Michaël Armandou est diplômé d'un master en droit des affaires de l’université Panthéon-Assas, d'un master en droit du commerce international de l'université Paris-Descartes, ainsi que d'un LL.M de HEC Paris.

Léna Fernandes