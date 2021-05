Herbert Smith Freehills muscle sa pratique énergie et infrastructure

Arrivé chez Herbert Smith Freehills en janvier 2011 au poste de collaborateur, Mathias Dantin devient le sixième associé de l’équipe énergie et infrastructure de Paris. Sa nomination s’inscrit dans la volonté de la firme d’accompagner ses clients en matière de transition énergétique dans les années à venir.

Opérant en droit public des affaires, l’avocat franco-canadien possède un savoir-faire particulier dans les aspects réglementaires et transactionnels des projets dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures, en France et en Afrique francophone. Conseil des opérateurs, des investisseurs financiers, des acteurs publics et des prêteurs, il joue en rôle important dans les pratiques mondiales de la firme britannique consacrées aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et à sa lutte contre le changement climatique. Avocat au barreau de Paris et attorney at law à celui de New York, Mathias Dantin est titulaire d’un LL.M. de l'université du Minnesota, d'un master 2 de droit des affaires et fiscalité et du Magistère droit public des affaires de l'université Jean Moulin Lyon 3. Avant de rejoindre Herbert Smith Freehills, il a exercé presque deux ans chez August Debouzy en tant que collaborateur du département public, réglementaire et concurrence à Paris.

Établi à Paris depuis 1964, Herbert Smith Freehills possède 26 bureaux à travers le monde. Au sein de cette adresse parisienne, le cabinet réunit plus de 120 avocats intervenant dans tous les domaines du droit des affaires.

