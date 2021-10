Hérald promeut Juliette Félix

Ses terrains d’action sont les médias, les jeux vidéo, la musique, l’art et les spectacles vivants. L’avocate Juliette Félix y applique son savoir-faire en IP/IT pour conseiller ses clients, des entreprises publiques et privées, de la start-up à la multinationale de ces secteurs d’activité, à la fois en conseil mais aussi lors de l’élaboration d’une stratégie contentieuse. Après douze ans d’exercice professionnel dans la même maison, cette diplômée de l’Edhec et de l’université Paris 10-Nanterre est nommée associée. Celle qui a débuté au sein du département IP/IT de Gide à Paris et à Hanoï au Vietnam avait été promue counsel chez Herald en juin 2017. Impliquée dans l’association Droit et commerce, au sein des clubs Culture et management et Culture et médias Edhec Alumni, elle est aussi enseignante en droit des contrats et propriété intellectuelle à l’Edhec Business School. Elle est également membre du jury de l’incubateur Edhec Entrepreneurs qui accueille des start-up à Station F, et engagée dans la défense de ses consœurs : animatrice du réseau Etelio dont Herald est l’un des fondateurs, elle a créé un groupe pour les femmes, EllEtelio.

Juliette Félix travaille aux côtés de Jean Castelain, d’Anne Cousin et de Richard Milchior, une équipe complétée par une avocate collaboratrice, Séverine Charbonnel. Herald réunit une cinquantaine de professionnels du droit au total.

P. D'A.