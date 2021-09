Henrik Ehrnrooth, patron le plus "vert" du monde ?

Ne dites pas à Henrik Ehrnrooth, PDG de Kone, qu’il est à la tête d’un fabricant d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. Il préfère le terme de "société au service de la mobilité douce des villes". Une tentative de greenshwashing ? Plus que cela.

Ancien banquier d’affaires

Le positionnement stratégique de Kone remonte à 2014, date de la nomination d’Henrik Ehrnrooth à la tête de l'un des fleurons du capitalisme scandinave. Les Ehrnrooth, grande famille de l’aristocratie finlandaise, ont donné à leur nation des intellectuels, des industriels et de nombreux généraux. Le jeune Henrik, qui n’a pas l’âme d’un militaire, suit des études d’économie et une brillante carrière de banquier d’affaires qui le mènera chez Goldman Sachs ou UBS. En 2009, il intègre Kone au poste de CFO avant d’être nommé CEO cinq années plus tard. L’une de ses premières décisions ? Signer le Pacte mondial des Nations Unies qui s’engage à intégrer dans la stratégie des entreprises les principes liés aux droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. En 2015, Kone fait partie des signataires de l’Appel de Paris incitant acteurs publics et privés à tout faire pour limiter le réchauffement climatique. Mais Henrik Ehrnrooth ne se contente pas de signer des pétitions. Dès sa prise de fonction, il restructure la société pour lui permettre de concilier respect de l’environnement et hausse des bénéfices.

L’écologie au quotidien

Sous son mandat, le groupe sursollicite ses huit centres de R&D pour améliorer les économies d’énergies en matière de construction, d’installation et d’exploitation d’immeubles à bilan carbone neutre. Un travail de fond qui permet à Kone de décrocher les label LEED (Leadership in Energy and Environnemental Design).

La famille Ehrnrooth a donné à la Finlande des généraux, des intellectuels et des entrepreneurs

En matière de management, la nouvelle direction du groupe révolutionne les pratiques. Elle n’a pas attendu la crise sanitaire pour encourager le télétravail et l’usage de la vidéo-conférence pour diminuer les émissions de CO2 causées par les trajets domicile-travail. Tous les bâtiments du groupe, du siège social aux antennes nationales en passant par les centres de manutention font l’objet d’un plan de sauvegarde énergétique. Même les trajets des réparateurs sont organisés de manière à utiliser un minimum d’essence. Pour cela le chargement est optimisé et les véhicules progressivement remplacés.

Récompenses

Cette politique volontariste est saluée par les professionnels de la RSE ou de l’économie verte. En 2020, Kone se classe 32ème du classement des 100 entreprises les plus durables du monde édicté par Corporate Knights. Un bond de 20 places en une année ! De même, la firme d’Espoo (ville de la banlieue ouest d’Helsinki), fait partie de la très sélective A-List du Carbone Disclosure Project (CDP). Pour le PDG, il ne s’agit pas d’une reconnaissance mais d’une incitation à aller encore plus haut. Rien de plus simple sur le papier pour une entreprise dont l’activité principale est de grimper encore et toujours.

Lucas Jakubowicz