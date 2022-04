Henka : une nouvelle enseigne spécialisée en droit économique

"Henka" signifie "le changement" en japonais. Un changement, c’est bien ce que viennent de réaliser Jean Philippe Thibault, Benoît Van Bésien et Marjorie Dudon. En janvier dernier, les trois avocats qui exerçaient ensemble chez Altana depuis 2014, se sont lancés dans l’aventure entrepreneuriale pour créer leur propre structure spécialisée en droit économique : Henka. L’occasion pour eux d’établir une atmosphère de travail saine, où la compétition est bannie et où la cohésion a toute sa place. Pour Jean Philippe Thibault, la symbolique de cette association va même plus loin : "J’aurais pu choisir d’arrêter d’exercer mais ma passion pour le droit est toujours là. Ce projet représente aussi une belle façon d’aborder la fin de ma carrière qui se fera comme une sorte de transmission au bénéfice de Benoît et Marjorie."

De véritables partenaires stratégiques

Les trois fondateurs interviennent tous indifféremment dans les trois matières que regroupe l’offre de leur cabinet : droit de la concurrence, droit de la distribution et droit de la consommation. "Nous abordons chaque dossier selon une approche transversale, explique Marjorie Dudon. C’est toujours un travail d’équipe, un échange dans l’intérêt du client." Avec cette philosophie, ils interviennent par exemple en matière de contrôle des concentrations, d’étiquetage et de promotions ou encore dans le cadre de négociations avec des fournisseurs ou pour la rédaction de contrats. Les avocats ont aussi l’habitude de travailler dans un environnement international puisqu’ils assistent majoritairement des filiales françaises de groupes étrangers, voire directement cesdits groupes. Henka s’appuie également sur des cabinets partenaires tels que le cabinet Klein Wenner (pour ses clients allemands) ou encore le cabinet TMI & Associates (pour ses clients japonais) notamment grâce aux liens que tisse Jean Philippe Thibault avec le Japon depuis de nombreuses années :"C’est ça aussi le sel de notre métier, s’enthousiasme ce dernier, le mélange des cultures."

La plus-value du cabinet ? Sa capacité à agir comme un think thank et de se positionner comme un véritable partenaire dans la phase stratégique des projets de ses clients. "Nous participons par exemple à la définition de stratégies de distribution, illustre Benoît Van Bésien. Pour ce faire, il nous faut être au plus près des juristes de nos clients mais aussi de leurs équipes opérationnelles." Aujourd’hui accompagnés d’une collaboratrice, les fondateurs de Henka ont pour ambition de développer leur jeune cabinet mais sans viser une offre généraliste et en conservant donc son identité d’enseigne spécialisée en droit économique.

Léna Fernandes