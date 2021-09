Hélène Dürlewanger rejoint le réseau Procivis

Hélène Dürlewanger a démarré sa carrière en 2000 au Crédit Coopératif à l'Inspection Générale avant de rejoindre en 2007, toujours au sein de la Banque, le secteur du logement social et d'en prendre la direction en 2012. Au cœur de son action le financement pour plus d’1 milliard d’euros d’un secteur incontournable du quotidien des Français. Elle a accompagné les opérations de construction des OPH, des ESH, des SEM immobilières sur tout le territoire, ainsi que dans des opérations complexes de rapprochement. Baignée dans les valeurs coopératives, elle a contribué à créer des outils de mutualisation pour ces acteurs du logement social mais aussi pour les acteurs associatifs du logement très social. C’est à travers ses mandats d'administratrice, représentante du Crédit Coopératif au sein des structures partenaires et en développant activement le partenariat avec la Caution Mutuelle des Crédits Immobiliers de France, qu’elle a acquis sa connaissance fine du réseau Procivis et des groupes régionaux.

C’est donc avec son esprit bâtisseur de partenariats et constructeur de coopérations qu’elle intègre le réseau Procivis où elle aura pour mission de contribuer au développement des activités de logement social (notamment à travers Procivis Logement Social) et de nouer des partenariats afin de construire une offre de logement thématique en réponse aux enjeux sociétaux du moment.

